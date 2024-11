Grande Fratello, Tommaso Franchi nel mirino dei fan: il gieffino avrebbe violato il regolamento accedendo ai social?

Gossip TV

I fan del GF sembrano convinti che Tommaso Franchi abbia avuto accesso ai social, violando il regolamento, prima di rientrare al GF. Ecco la teoria del web!

Tommaso Franchi è uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello: l'idraulico senese era passato inizialmente in sordina, tanto che anche il tentativo degli autori di renderlo protagonista di una love story con Maria Vittoria Minghetti non è riuscito. Sebbene i due concorrenti del reality di Canale5 siano ora molto vicini tra loro, per diverso tempo Tommaso è stato solo uno dei tanti volti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Oscurato dalle dinamiche come il triangolo Shaila-Lorenzo-Javier e da personalità più prorompenti della sua, è stato solo l'arrivo di Maica Benedicto dal Gran Hermano a portarlo sotto i riflettori. E con il successivo gemellaggio di Tommaso nel reality spagnolo, l'idraulico ha avuto modo di farsi conoscere maggiormente dal pubblico iberico.

GF, Tommaso ha avuto accesso ai social?

Rientrato finalmente nella Casa, tuttavia, Tommaso è già al centro di una polemica. E non riguarda il suo avvicinamento a Maria Vittoria, dopo che al Gran Hermano aveva smentito di provare per lei più di un'attrazione, ma sembra che il gieffino possa aver avuto accesso ai social mentre era in hotel in attesa di rientrare al GF.

L'idraulico, infatti, appena tornato in trasmissione ha raccontato della sua esperienza nella versione spagnola del programma, lamentando la scarsa igiene che ha riscontrato in alcuni ambienti della Casa. Inoltre, ha rivelato alcuni dettagli sugli ultimi avvenimenti che si sono verificati nel mondo, come la vittoria delle elezioni americane da parte di Donald Trump e, ancora, il cambio di programmazione del GF al martedì per lasciar spazio a La Talpa, il nuovo reality condotto da Diletta Leotta.

Insomma, diversi dettagli che hanno fatto capire al pubblico che Tommaso Franchiv avrebbe avuto accesso ai social, violando così palesemente il regolamento del programma.

GF, il web insorge e chiede la squalifica per Tommaso Franchi

Dato che le informazioni rivelate da Tommaso ai gieffini potevano essere reperite facilmente da internet, sul web si è fatta strada l'ipotesi che l'idraulico senese abbia avuto accesso ai social e che questo costituisca una violazione del regolamento del GF. A confermare i sospetti del web anche una conversazione tra Maria Vittoria e Tommaso nella quale la dottoressa chiedeva se avesse avuto la possibilità di prendere il cellulare: sebbene abbia negato, alcune dichiarazioni dell'idraulico sulle dinamiche della Casa e su come sono percepiti all'esterno i concorrenti hanno fatto dubitare della sua sincerità.

Tommaso, infatti, sembrava aver fin troppo chiaro l'andamento dell'indice di gradimento dei vari concorrenti e secondo molti fan questo stava a significare che l'idraulico aveva avuto modo di documentarsi e leggere sui social quali tra i gieffini fossero più o meno apprezzati.

I fan della trasmissione hanno perciò chiesto a gran voce che vengano presi seri provvedimenti e hanno ricordato quando, in altre edizioni, erano avvenute simili infrazioni. La conseguenza, hanno ribadito su X diversi utenti, di simili violazioni del regolamento era sempre la nomination, come accadde ad Andrea Zelletta, o ancora direttamente la squalifica dal GF.

Tommaso ha appena detto agli altri che Trump ha vinto le elezioni…

Se questa cosa fosse successa anni fa già sarebbe stato squalificato#GrandeFratello — - (@redrIsingh) November 13, 2024

