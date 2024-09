Grande Fratello, Tommaso Franchi e Ilaria Clemente sono i due primi concorrenti nip ufficiali

Gossip TV

Ieri, dalle pagine social ufficiali del Grande Fratello, sono stati presentati altri due concorrenti, questa volta due ragazzi non famosi, che si aggiungeranno al cast dei Vip: Tommaso Franchi e Ilaria Clemente.

eri, dalle pagine social ufficiali del Grande Fratello, sono stati presentati altri due concorrenti, questa volta due ragazzi non famosi, che si aggiungeranno al cast dei Vip: Tommaso Franchi e Ilaria Clemente.

Grande Fratello: nel cast anche Tommaso Franchi e Ilaria Clemente come concorrenti nip

A Pomeriggio 5 hanno mandato in onda dei frammenti delle loro clip di presentazione ed ecco cos'hanno raccontato di loro:

Tommaso:

"Ciao a tutti, mi chiamo Tommaso, abito a Siena, ho 24 anni e nella vita faccio l’idraulico. Mi reputo un ragazzo un po’ all’antica, con i valori di una volta, non sono simile ai miei coetanei. non sono una persona che sta sul telefono, che guarda i social o che va a ballare. Per me il Grande Fratello rappresenta un’evasione e un’avventura”.

"Sono Ilaria vengo da Roma e ho 30 anni. Nella vita mi occupo di sicurezza informatica. Io rido tanto, faccio un sacco di casino mi piace far ridere e mi piace ridere soprattutto. Vorrei dire a tutte le ragazze in fissa per il fisico: pensate alla persona e al cervello ragazze perché è molto più importante".

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha voluto specificare che nella nuova edizione non ci saranno distinzioni tra Vip e nip:

"Non farò più distinzione tra cast Vip e cast non Vip, una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano. Abbiamo 22 protagonisti, che portano la loro storia, le loro vite e le loro personalità […] Vorrei che si creasse quell’atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella casa del GF.Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione, forse perché avevamo forti personalità, ma la gente a casa ha voglia di divertirsi, di sorridere, non certo di respirare ansie e problemi”.

La nuova edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e sarà condotta da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Stafelli come commentatrice social. I concorrenti ufficiali già annunciati: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Lino Giuliano, Clayton Norcross, Tommaso Franchi e Ilaria Clemente.