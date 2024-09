Grande Fratello, Tommaso Franchi a rischio: il gieffino finisce nel mirino di alcuni concorrenti

Gossip TV

A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Tommaso Franchi è stato criticato da Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente. I telespettatori sono convinti: "Lo nomineranno tutti".

Stasera, giovedì 19 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello che vedrà l'ingresso nella Casa dell'ultima parte del cast. Nell'attesa, il gieffino Tommaso Franchi è finito nel mirino di Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente. Ecco perché!

Tommaso Franchi criticato

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata, ma nella Casa hanno iniziato a formarsi i primi gruppetti. Neanche il tempo di entrare, che Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato hanno analizzato i loro compagni di avventura e hanno puntato il dito contro Tommaso Franchi. Il motivo? Secondo i due concorrenti, il ragazzo sarebbe quello con il carattere un pò più difficile e quello con cui loro fanno più difficoltà ad approcciarsi.

"In un contesto così bisogna lasciarsi andare" ha dichiarato Lorenzo lamentandosi del comportamento assunto da Tommaso nella Casa del Gf "Con Tommy non so se è perché è piccolino, ha tutti i suoi schemi. Lui è del 2001 magari è per quello". A fargli eco Ilaria, che si è detta d'accordo con il suo compagno di gioco: "Sono d’accordo. Ed è bello che dai la priorità a creare rapporti. Quello è lo scopo di tutto questo [...]Con Tommaso non voglio dire che il rapporto è freddo, però è diverso. Comunque sì, con lui devo dire che è più difficile".

Le critiche di Lorenzo e Ilaria mosse nei confronti di Tommaso non sono per niente piaciute ai telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come riportato da Biccy, infatti, molti sono convinti che, nella puntata di stasera, Franchi verrà nominato dal resto del gruppo. Sarà davvero così?

La seconda puntata del Gf in onda stasera

La seconda puntata della nuova stagione del Grande Fratello andrà in onda stasera, giovedì 19 settembre 2024, in prima serata su Canale 5. Chi saranno i Vip e Nip che varcheranno la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Ricordiamo che, al momento, i concorrenti ufficiali sono: Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli, Ilaria Galassi e le Ragazze di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

