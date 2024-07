Grande Fratello, svelati 7 possibili concorrenti della nuova edizione: ex gieffini, tronisti e un attore di Mare Fuori

Gossip TV

Svelati i nomi di sette possibili gieffini della prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre 2024 su Canale 5: ecco chi potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Il Grande Fratello tornerà in onda a settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha spoilerato i nomi di sette possibili concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che potrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Ex tronista, ex gieffini e attori nel cast della nuova edizione del Gf: le ultime indiscrezioni

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo settembre in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del reality show? A spoilerare i nomi di sette potenziali gieffini è stata Deianira Marzano nel corso di un’ospitata a Gente di Marte, il programma radiofonico condotto da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte:

Ti do i nomi del Gf: Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Chimirri, Vera Gemma. E poi Garance Authié la modella fidanzata con Fedez. E poi un ex protagonista di Mare Fuori che non posso dire. Sì è maschio però non posso dire.

Secondo l'esperta di gossip, quindi, dovrebbero varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia diversi volti già conosciuti e seguiti dagli appassionati dei popolari reality show e di Uomini e Donne, una modella al centro delle cronache rosa in questa estate, un amato protagonista della serie Mare Fuori. Di chi potrebbe trattarsi? Chimirri sarebbe Federico Chimirri, ex di Giulia Cavaglià ed ex concorrente di MasterChef Italia.

Famoso Tiktoker verso il Gf

Ma non è finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, un noto TikToker influencer sarebbe in trattativa per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Si tratterebbe di Matteo Sinet, un nome sconosciuto al pubblico di Canale 5, ma molto famoso online e amatissimo dalle ragazzine. Alfonso Signorini riuscirà a convincere il giovane modello a entrare nella famosa Casa di Cinecittà? Staremo a vedere.

