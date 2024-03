Grande Fratello: svelata (finalmente!) la data della finalissima

Gossip TV

Ecco la data esatta il cui l'attuale edizione del Grande Fratello chiuderà i battenti

A poche ore dalla 43esima puntata del Grande Fratello che decreterà il secondo finalista dell'edizione dopo Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici in collegamento a Pomeriggio 5, ha svelato la data ufficiale in cui terminerà il reality targato Mediaset.

Grande Fratello, la data della finale sarà giovedì 4 aprile 2024

La finalissima del Grande Fratello è prevista per giovedì 4 aprile prossimo. Manca meno di un mese ad un'altra lunghissima edizione del programma che quest'anno doveva durare di meno rispetto alle precedenti ma c'è stato tuttavia un cambio di rotta in corsa allungandolo per ben sei mesi. Stasera, dopo l'esito del televoto in cui si sfidano Anita Oliveri, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris, verrà decretato il secondo finalista. Le percentuali dei sondaggi sono piuttosto nette e sembra che ad avere la meglio sarà la chef italo-cinese Rosy a fare compagnia alla Luzzi.

Nell'appuntamento di questa sera, oltre all'importante televoto, ci sarà un confronto faccia a faccia tra Grecia Colmenares e Simona Tagli. Si affronterà inoltre il riavvicinamento tra Beatrice e Garibaldi e dubbi palesati dell'attrice romana nei confronti della nuova coppia in Casa, quella formata da Anita e Alessio Falsone.

