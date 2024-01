Grande Fratello, Stefano Miele nel mirino di Letizia Petris: "Tutto esagerato e costruito" (VIDO)

Gossip TV

Letizia Petris commenta lo scontro avvenuto nella Casa del Gf tra Stefano Miele e Perla Vatiero.

Stasera, martedì 23 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, lo stilista Stefano Miele è finito nel mirino di alcuni concorrenti per il suo comportamento "esagerato e costruito" assunto nei confronti di Perla Vatiero.

Letizia Petris e le critiche a Stefano Miele

Stefano Miele è finito al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? Nella giornata di ieri lo stilista si è reso protagonista di un'accesa discussione con Perla Vatiero e il suo comportamento non è per niente piaciuto a molti coinquilini. Tra tutti, Letizia Petris che, parlando con l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, ha dichiarato:

Da quando è entrato, Perla qui, Perla lì, Perla come sei bella. Sulla base di cosa ti venera in questo modo? Io, che ho seguito tutta la storia bene, non ti ho mai venerato così. Non capisco proprio...Troppo esaltato. Dove vuoi arrivare? Trovo tutto forzato, esagerato e costruito.

A farle eco Perla che, senza mezzi termini, ha accusato Stefano di essere falso:

Fin quando non mi tocca, passo oltre, ma quando mi tocchi e vedo quella finzione non riesco a passare oltre [...] Che ansia. Ma poi queste cose devono venire spontanee...Si comporta e dice le cose quasi come una presa in giro.

Leggi anche Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi

Il pensiero di Letizia e Perla, però, sembrerebbe essere condiviso anche da Fiordaliso. La cantante ha infatti rivelato alla sua amica Beatrice Luzzi di ritenere Stefano un grande provocatore e giocatore:

Anche lui poteva fare a meno di riportare cose che creano malumori. Non mi piace Stefano, è un provocatore e giocatore. Io sono cinica, non so se fidarmi o meno, ho fatto dei passi indietro con lui. Dice le cose, ma poi ritratta, le ribalta. Questa cosa non mi piace. È venuto qui per giocare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.