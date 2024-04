Grande Fratello, Stefano Miele deluso da Sergio D'Ottavi: "E' sparito, non so cosa dirvi"

Gossip TV

Stefano Miele in una diretta Instagram ha rivelato di non aver mai più sentito Sergio D'Ottavi con cui, al Grande Fratello, si era instaurato un legame particolarmente profondo.

Come spesso avviene dopo la fine dei reality, le amicizie fraterne che si creano si dissolvono lontano dalle telecamere. Basti pensare, ad esempio, a Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, per mesi inseparabili nella Casa del Grande Fratello e che, ad oggi, non solo non si sono rivisti ma sembra esserci affatto lo stesso legame di prima.

Grande Fratello, le "grandi amicizie" nella Casa già svanite ?

Stessa identica cosa per Sergio D'Ottavi e Stefano Miele che insieme a Beatrice Luzzi, avevano formato un trio unito e compatto "contro" il resto del gruppo. Stefano, in una diretta Instagram ha rivelato di non aver mai più sentito Sergio con cui, al Grande Fratello, si era instaurato un legame particolarmente profondo.

"Sergio? E' sparito, non so cosa dirvi, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso" ha dichiarato Miele su Instagram che ha poi rivelato che a giorni invece rivedrà Beatrice. Di rencente anche Federico Massaro ha lamentato l'assenza di Greta Rossetti che pare non risponda più ai suoi messaggi. Silenzio anche per i "Vittosetti" , ovvero il rapporto che sembrava molto profondo, tra l'ex tentatrice e Vittorio Menozzi. Ma chi sente ancora chi? Anita Oliveri e Alessio Falsone hanno visto di recente Rosy Chin, la Rossetti e Sergio con cui hanno trascorso una serata nel ristorante della chef italo-cinese. Marco Maddaloni ha trascorso diversi giorni tra cui la pasquetta con Paolo Masella e Letizia Petris e la coppia ha visto anche Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Napoli. Anche Vittorio Menozzi e Federico sono rimasti in contatto e hanno persino annunciato di voler andare a vivere insieme. Per quanto riguarda Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, invece, sono a casa dalle loro famiglia e non hanno organizzato alcuna reunion con gli ex gieffini.

#grandefratello ma chissenefrega di Sergio tanto ormai è soggiogato in tutto, fa solo pena, addirittura non rispondere ai messaggi vuol dire che si è rincojonito del tutto. A noi ci basta che fai i video con la rouge. pic.twitter.com/2gbY6eBME8 — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 7, 2024

