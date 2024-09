Grande Fratello, Stefania Orlando su Beatrice Luzzi: "Siamo molto diverse, io non amo essere vittima"

Gossip TV

Stefania Orlando lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi, l'ex concorrente e opinionista della nuova edizione del Grande Fratello.

Ieri, lunedì 16 settembre 2024, su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questo lungo viaggio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, che è finita nel mirino dell'ex gieffina Stefania Orlando.

Protagonista indiscussa dell’ultima stagione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata chiamata a fare da "contraltare" alla giornalista e Cesara Buonamici. A commentare il suo nuovo ruolo di opinionista ci ha pensato un'ex amatissima e apprezzatissima concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Stefania Orlando che, ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, ha parlato del Grande Fratello e commentato l'arrivo di Beatrice sulla famosa poltrona rossa di Canale 5. Intervistata da Myrta Merlino, la showgirl ed ex concorrente della quinta edizione del reality show ha dichiarato:

Se ci paragonano spesso? Forse anche per un fatto anagrafico, ma alla fine noi siamo molto diverse perché lei ha un carattere più duro e gioca molto sul vittimismo…Io invece cerco di essere accomodante e cerco sempre un confronto…Non amo essere vittima…

Stefania Orlando delude

Le affermazioni di Stefania Orlando non sono per niente piaciute ai fan di Beatrice Luzzi visto che vanno a stridere contro quelle pronunciate solo pochi mesi fa, quando l'attrice era una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello. "A me Beatrice mi piace molto", "Tutti tifavano per lei ma alla fine ha vinto Perla. Rimane per molti la vincitrice morale di questo Grande Fratello e sicuramente Beatrice potrà raccogliere i frutti di questa sua partecipazione perché poi alla fine l’importante è vincere nella vita e aver fatto un Grande Fratello strepitoso" aveva dichiarato la showgirl sui social.

