Grande Fratello, Stefania Orlando e Anna Pettinelli dure contro Beatrice Luzzi: "Dice cose aberranti"

L'ex gieffina Stefania Orlando e Anna Pettinelli hanno detto la loro sulla nuova opinionista del GF, Beatrice Luzzi. Ecco cosa hanno dichiarato!

Beatrice Luzzi continua a far discutere come opinionista del Grande Fratello: in particolare, hanno generato diverse polemiche non solo le sue affermazioni su Shaila Gatta, ma anche i saluti all'ex suocera in fin di vita inviati in diretta televisiva. Questa volta, ad andarle contro sono state l'ex gieffina Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

GF, Anna Pettinelli e Stefania Orlando dure contro Beatrice Luzzi: "Discorsi aberranti"

Ospiti a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, Stefania Orlando e Anna Pettinelli hanno detto la loro su Beatrice Luzzi, attuale opinionista del GF. L'ex concorrente è diventata oggetto di discussione nelle ultime puntate, a causa di alcune affermazioni su Shaila Gatta, accusata di avere atteggiamenti provocatori verso gli uomini.

Mentre Cesara Buonamici ha cercato di difendere la collega, ricordando che da anni il corpo delle donne è oggetto di discussione, Stefania Orlando e Anna Pettinelli non sono state poi così tenere con la Luzzi. In particolare, l'ex vippona ha dichiarato:

"La sua pezza è stata peggio del buco. Poi ha detto che se fosse stato in un altro contesto, una discoteca, lo avrebbe capito. Al Grande Fratello no perché lì i ragazzi non possono esprimersi. Questo l’ho trovato aberrante”

A darle man forte anche Anna Pettinelli: la prof della scuola di Amici, infatti, ha affermato che secondo lei in questa occasione Luzzi ha fatto la figura della bacchettona, quando in realtà non lo è affatto:

"Beatrice non mi sembra una bacchettona ma ne ha fatto la figura. Che Shaila sia bella e si diverta a provocare al Grande Fratello… Se non lo fai lì dove lo devi fare?“

GF, Beatrice Luzzi attaccata sui social, lei replica

Le condoglianze anticipate di Beatrice Luzzi all'ex suocera in diretta tv hanno spinto il web a rivoltarsi contro l'ex gieffina. Luzzi è stata presa di mira sui social e diversi esponenti del mondo dello spettacolo, da Selvaggia Lucarelli ad altri giornalisti, l'hanno duramente attaccata. Le sueparole per la maggior parte del pubblico sono, infatti, risultate fastidiose e fuori luogo:

"Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando. Nelle prossime ore se ne andrà, e non potendo esserci di persona per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura"

Selvaggia Lucarelli ha così commentato la situazione: "Alla voce “tv disopica” un giorno si abbinerà automaticamente questo video che ricorda, per chi l’avesse vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve - diciamo- avere un rapporto affettuoso con un maiale in diretta tv lasciando gli spettatori basiti". . A difendere Beatriceè invece intervenuto Alessandro, ex marito della gieffina, che ha dichiarato che c'è stata una generale mancanza di rispetto:

"Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata (???) che ha qui sollevato il nonsisaquale “caso” sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone."

