Grande Fratello, spunta un retroscena sull'ingresso di Maria Monsè e Perla Maria Paravia nella Casa

Gossip TV

Questa sera, lunedì 2 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del GF e faranno il loro ingresso 5 nuovi concorrenti, tra cui Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia. Su di loro è già spuntato un retroscena...ecco cosa sappiamo!

Questa sera, lunedì 2 dicembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello: in studio ritroveremo il conduttore Alfonso Signorini, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, che si occupa di mostrare i momenti più divertenti sui social relativi alla puntata. Come ci hanno svelato le Anticipazioni, questa sera entreranno nella Casa 5 nuovi concorrenti. Tra loro anche Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia.

GF, spunta un retroscena su Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia

L'ingresso di nuovi concorrenti al GF era stato già anticipato da Davide Maggio: gli ascolti delle ultime puntate hanno subito un drastico calo e una delle soluzioni adottate per risollevare la situazione è proprio quella di consentire l'ingresso di nuovi volti che possano creare nuove dinamiche tra gli inquilini. A varcare la porta rossa, questa sera, saranno Maria Monsè, ex vippona e showgirl, e la figlia Perla Maria Paravia, che ha compiuto da poco 18 anni.

Ancora prima dell'ingresso nella Casa, su di loro sarebbe spuntato un retroscena. A riportare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: stando a ciò che ha rivelato la gossippara, infatti, non solo è confermato l'ingresso nella Casa del GF per Maria Monsè e Perla Maria, ma le due future gieffine avrebbero fatto già il provino ad luglio e che erano state avvisate che avrebbero varcato la porta rossa del reality a dicembre:

"Un mio conoscente ha saputo che Maria Monsè e sua figlia Perla Maria sono già in hotel pronte a entrare al GF come concorrenti. Pare che abbiano fatto il provino insieme ad Alfonso Signorini a luglio e fossero state avvisate che sarebbero entrate a dicembre"

Per Maria Monsè sarebbe anche la terza volta al GF: la showgirl, infatti, ha preso parte alla terza edizione del GFVip, nel 2018, quando a condurre il programma era Ilary Blasi, e poi ancora nel 2021.

GF, rumor su Maria Monsè e Perla Maria: "Volevano solo Perla, ma..."

Ma dal web è emerso anche un altro rumor sulla nuova coppia di concorrenti del GF: l'ex showgirl, infatti, non sarebbe dovuta entrare nella Casa, dato che sembra che gli autori del reality di Canale 5 avrebbero chiesto solo di Perla Maria, diventata diciottenne da soli pochi mesi e che ha già avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo.

La segnalazione è stata diffusa sempre da Deianira Marzano, che ha riportato il messaggio inviatole da un utente su Instagram: "Io so per certo, da amico di un'autrice del GF, che volevano soltanto Perla, ma la madre ha voluto esserci per forza pure lei". La segnalazione è stata confermata anche dalla stessa Marzano, che ha aggiunto ironica:

"Ci sono persone che non riescono a stare lontane dalla televisione, né a farsi da parte nemmeno per un attimo".

Scopri le ultime news su Grande Fratello