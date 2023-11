Grande Fratello, Sophie Codegoni: gesto social eloquente contro Alessandro Basciano. Altro che perdono!

Gossip TV

Nonostante molti fan della coppia sperino in un ritorno di fiamma tra gli ex concorrenti del GF, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l'ex gieffina ha reso chiaro con un eloquente gesto social cosa pensa di lui. Ecco cosa è successo!

Dopo essere stati entrambi ospiti, in diverse occasioni, di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del Grande Fratello, sembrano essere più distanti che mai. E, a confermarlo, è un eloquente gesto social della gieffina contro l'ex compagno.

GF, Sophie Codegoni e quel like che conferma l'allontanamento da Alessandro Basciano

La fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata un fulmine a ciel sereno, dopo la proposta di matrimonio giunta un anno prima sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e la nascita della piccola Celine Blue. La coppia ha comunicato separatamente la fine del loro rapporto, ma non si è trattato certo di un addio privo di polemiche e retroscena vari, sviscerati nel corso delle diverse interviste nello studio di Verissimo.

I racconti degli ex concorrenti del reality targato Mediaset di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si arricchivano di volta in volta di diversi particolari, come il tradimento di Basciano verso Sophie Codegoni o l'atteggiamento prepotente dell'ex gieffino con la compagna. A distanza di oltre un mese dalla prima storia social che ha confermato la fine della loro storia, la coppia è più distante che mai e a nulla valgono le segnalazioni di un primo incontro tra loro o la speranza dei fan di vederli tornare insieme, visto anche l'ultimo gesto social dell'ex gieffina.

In occasione di Halloween, Codegoni ha deciso di trascorrere una serata all'insegna del divertimento con amici storici, ricevendo diverse critiche per il suo atteggiamento. Peccato che non solo Basciano abbia deciso di fare lo stesso, ma che fosse circondato da ragazze conosciute in discoteca e non da amici e persone fidate. I sostenitori di Codegoni hanno commentato l'ipocrisia di chi ha avuto da ridire sulla decisione dell'ex gieffina, senza però fare lo stesso con Basciano e la diretta interessata ha messo like a un commento in particolare. Su X, infatti, diversi utenti hanno commentato quanto segue:

"Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita, oltretutto gay, però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine, visto che tante dire a Sophie di perdonarlo,...ma siete sicure che lui voglia Sophie?"

A questo commento ne è seguito un altro, a cui Sophie Codegoni ha messo like: "Il pianto è duranto mezza giornata" a dimostrazione che le lacrime viste da Basciano in trasmissione non hanno convinto nessuno.

