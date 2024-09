Grande Fratello, Signorini stuzzica in diretta Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: la reazione delle due opinioniste sorprende

Gossip TV

Il conduttore Alfonso Signorini ha subito provato a intralciare il sodalizio nato tra le due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello, ma senza successo: "Mi avete fregato".

La nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente partita ieri lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa avventura dalle opinioniste d'eccezione Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e dalla giovane esperta dei social Rebecca Staffelli.

Signorini provoca le due opinioniste del Gf

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sono le due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello. Una coppia che ha entusiasmato tutti, compreso Alfonso Signorini che, nel corso della prima puntata, non ha perso occasione di stuzzicarle. Dopo aver rivelato di essere felice dell'aggiunta di quest'anno, il conduttore ha infatti provato a intralciare il sodalizio affermando:

Sono molto felice, Beatrice è stata una delle protagoniste della scorsa edizione. Quella poltrona se l'è conquistata puntata dopo puntata [...] Io ci tengo che ci sia un clima disteso. Beatrice tu lo sai che quando eri nella casa, Cesara ha detto peste e corna sul tuo conto? Non so se lo sai, ma prendi il cachet di Cesara Buonamici ma diviso due. Non so se ti è stato comunicato.

Le provocazioni di Signorini, però, non hanno avuto il risultato sperato. "Quello che diceva in studio non importa [...] Secondo me ho il cachet di Cesara ma diviso quattro" ha prontamente replicato l'ex gieffina e ora opinionista del Gf seguita dalla sua compagna di avvenura: "Non ha capito che siamo donne".

Il cast del Gf

Buona la prima per Alfonso Signorini. La prima puntata della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, che ha visto la presentazione ufficiale del cast, è stata vista 2.510.000 milioni di telespettatori con uno share del 21,28%. Ecco i concorrenti che ieri sera hanno varcato la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia:Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli, Ilaria Galassi e le Ragazze di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

