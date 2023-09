Grande Fratello: Signorini ha deciso "la rivoluzione" avrà una durata più lunga

Gossip TV

Ancora novità per la prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show del Grande Fratello, aprirà i battenti della Casa più spiata d'Italia, lunedì 11 settembre 2023. I concorrenti saranno 22 equamente divisi tra volti tra volti noti e gente comune, tornando in parte al format originale.

Il Grande Fratello è stato prolungato fino a gennaio

Da parte dell'azienda Mediaset c'è anche "la voglia di tornare a raccontare e analizzare in modo approfondito l'autenticità di certi comportamenti, affrontando la sfida più ambiziosa ovvero quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni", come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni che ha dedicato un ampio focus sella nuova edizione.

Il reality sembrava dovesse avere una durata minore rispetto alle precedenti ma, secondo quanto rivela l'account incognito ma sempre ben informato di Agent Beast su Twitter, il Grande Fratello terminerà a gennaio del 2024.

“Novità! Il Grande Fratello è stato prolungato fino a gennaio - cinguetta Agent - in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti. Preparatevi per altri drammi, emozioni e colpi di scena! Ecco l’inattesa rivoluzione di Pier Silvio”

Al momento sono stati già svelati sei concorrenti, Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan e altri due volti noti che dovrebbero essere ufficiali a breve, Giampiero Mughini e Rosanna Fratello. Ad affiancare Alfonso Signorini ci sarà un'unica opinionista Cesara Buonamici mentre come commentatrice social debutterà Rebecca Staffelli.

