Grande Fratello, Shaila Gatta stuzzica Javier Martinez: "Non ti metti in gioco" (VIDEO)

Nuovo faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Javier Martinez: la giovane ballerina stuzzica e sprona l'ex tentatore di Temptation Island a fare di più per conquistarla.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani giovedì 3 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, la complicità e attrazione tra la ballerina Shaila Gatta e l'ex tentatore Javier Martinez è sempre più forte ed evidente.

Shaila provoca Javier al Gf

Il rapporto speciale tra Shaila Gatta e Javier Martinez continua ad evolversi giorno dopo giorno nella Casa del Grande Fratello. Tra i due giovani e amati concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, c'è una complicità e una connessione che, tra alti e bassi, li tiene sempre vicini.

A poche ore dalla nuova puntata del Gf, Shaila e Javier si sono ritrovati a parlare della situazione che si è creata tra di loro. Senza mezzi termini, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia è tornata a stuzzicare e provocare l'ex tentatore di Temptation Island, lamentandosi di non sentirsi corteggiata abbastanza:

Qua dentro non mi corteggia nessuno, mi corteggiate da lontano. Secondo me sei più romantico di quello che sembri [...] Non succede niente durante la giornata, non riusciamo a trovare un punto di incontro per conoscerci meglio. Tu non ti metti mai in gioco, il tuo linguaggio corporeo non mi dice che tu vuoi conoscere.

Le affermazioni di Shaila hanno provocato la reazione immediata di Javier. Divertito dal comportamento provocatorio della ballerina ed ex allieva di Amici, lo sportivo ha confessato di essere seriamente interessato a lei, ma di non voler forzare troppo le cose:

Non ti rendi conto di tutti i piccoli gesti che faccio. Sei tu a non metterti in gioco. Io l'ho fatto. Forse non sempre si capisce. È chiaro che ho voglia di conoscerti, ma preferisco non forzare le cose. Io ho chiaramente voglia di conoscerti, ma sono fatto così. A me piace conoscerti stando con gli altri.

Shaila e Javier sempre più vicini

Shaila Gatta le sta provando tutte pur di far aprire Javier Martinez al Grande Fratello. Se la ballerina non perde occasione di starci insieme e conoscerlo per cercare di accorciare un pò le distanze tra di loro, l'ex tentatore di Temptation Island sembra volerci andare con i piedi di piombo. Durante un loro ultimo confronto nella Casa, infatti, il ragazzo ha confessato di essere attratto dalla ballerina, ma sottolineato come il loro rapporto non debba essere per forza definito dai gesti romantici più evidenti. I due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello riusciranno mai a mettere da parte la razionalità e a lasciarsi trasportare dai sentimenti?

