Grande Fratello, Shaila Gatta si scusa con Amanda Lecciso: "Ti ho chiamato z******, ma per noi napoletani è un intercalare"

Gossip TV

Continuano gli scivoloni di Shaila Gatta al GF: l'ex velina da quando è tornata è ai ferri corti con diverse coinquiline e si è scusata con una di loro, Amanda Lecciso, per gli insulti che le ha rivolto"

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è stato seguito da un cambiamento significativo delle dinamiche tra i vari gieffini: la maggior parte dei concorrenti del reality di Canale5, infatti, si è dimostrata poco tollerante del "gioco" messo in piedi dai due gieffini. Inoltre, molti di loro si sono risentiti del comportamento scorretto che Shaila ha avuto. Tra questi, non solo Javier Martinez, ma anche Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Se il pallavolista, però, si è sentito preso in giro dal comportamento ambiguo di Shaila verso di lui, nel caso delle altre due gieffine si tratta di una situazione diversa.

GF, Shaila si scusa con Amanda: "Ti ho chiamato zo*****, ma per noi napoletani è come un rafforzativo"

Secondo quanto riferito ad Amanda e Maria Vittoria da Javier Martinez, Shaila Gatta avrebbe rivolto a entrambe, in un momento di confessione privata con il pallavolista, diversi insulti, definendole due poco di buono. In realtà, il termine utilizzato dall'ex velina è stato di gran lunga molto più...verace. Shaila, infatti, avrebbe definito entrambe due z*****, provocando la rabbia di Maria Vittoria. La dottoressa, infatti, si è sfogata con Jessica Morlacchi e ha sottolineato quanto trovi la gieffina fasulla e iprocrita:

"Parla come un libro stampato, si definisce una paladina delle donne e poi chiama z***** le altre ragazze!"

Anche Amanda Lecciso si è risentita dell'appellativo e ha chiesto alla gieffina un confronto. Tuttavia, Shaila ha ammesso di non ricordarsi di averla definita così, lasciando di stucco la sorella di Loredana Lecciso. Shaila poi si sarebbe giustificata, dicendo che qualora avesse usato un simile termine sarebbe da imputare...al suo essere napoletana. L'ex velina ha infatti dichiarato che per i napoletani usare termini come quello da lei adoperato è come utilizzare un rafforzativo e che era simile, nella sua visione a dare della st**** o della stupida ad Amanda:

"Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace. Noi napoletani usiamo delle cose colloquiali, come si dice.. dei rafforzativi. Non è proprio un rafforzativo. È come dire ‘s*****''. Non lo so. Ti giuro che non ricordo se l'ho detto, non so se ho usato questa parola, altrimenti te lo direi. Chiederò un video per capire se ho detto questa parola. Se l'ho detta, eventualmente, ti chiedo scusa adesso. Sappi che non è per offenderti. Ti ripeto noi napoletani usiamo dei rafforzativi colloquiali"

GF, Maria Vittoria contro Shaila e Lorenzo: "Avete perso di credibiltà"

Nella puntata del GF di lunedì, 28 ottobre 2024, Lorenzo e Shaila hanno fatto ritorno nella Casa del GF dopo una settimana di permanenza al Gran Hermano. La coppia è stata accolta da sentimenti contrastanti, perché gli altri inquilini hanno finalmente compreso che entrambi i gieffini hanno giocato e che non sono più credibili. La prima ad accusare pubblicamente il modello è Maria Vittoria Minghetti.

Secondo la dottoressa, che non ha molto in simpatia Shaila, è oramai chiaro che hanno giocato e che sanno benissimo entrambi che come coppia sono molto più forti:

"Ovvio che penso che abbiate giocato, state da un mese a fare questo gioco, sembra il flipper. Io che ne so che il sentimento è vero?!"

Tuttavia, Lorenzo continua a ribadire la totale innocenza dei sentimenti che lui e Shaila provano l'uno per l'altra e che continua a vivere il suo percorso nella Casa come singolo e non come individuo in coppia con l'ex velina.

Scopri le ultime news su Grande Fratello