Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non piacciono neppure al Gran Hermano! (VIDEO)

Stando a un video diffuso sui social, anche al Gran Hermano, versione spagnola del GF, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono risultati simpatici. Ecco perché!

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tra i concorrenti del Grande Fratello che stanno facendo sicuramente parlare di sé: dopo diversi tiri e molla e un triangolo amoroso che ha coinvolto anche Javier Martinez, la ballerina di Amici e il modello milanese sono diventati ufficialmente una coppia. Complice anche la vicinanza al Gran Hermano, versione spagnola del nostro reality, nel quale hanno trascorso una settimana. Il loro ritorno in patria è stato segnato da numerose critiche e dal gelo da parte degli inquilini. Ma sembra che anche in Spagna i nostri gieffini non abbiano fatto una buona impressione...

GF, gli inquilini al Gran Hermano criticano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nelle scorse ore dalla Spagna sono arrivati diversi contenuti video che mostravano gli inquilini del Gran Hermano criticare Shaila e Lorenzo: nella versione spagnola del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini è arrivato di recente Tommaso Franchi, perciò, il pubblico segue con interesse cosa succede nel programma per scoprire se l'idraulico senese si avvicinerà alla modella Maica Benedicto o deciderà di far prevalere il suo affetto per Maria Vittoria Minghetti.

Alcuni concorrenti del Gran Hermano si sono confrontati a proposito dei gieffini italiani e quando il discorso è virato su Shaila e Lorenzo, alcuni hanno sottolineato l'arroganza che la ballerina ha mostrato spesso quando era ospite in Spagna. Secondo alcuni gieffini, infatti, la ballerina sembrava credere di essere superiore a tutti loro e nel parlare di questo suo comportamento non sono mancate le critiche verso di lei:

"Noi siamo tutti qui per un motivo, non importa se sei Vip o Cristiano Ronaldo, siamo tutti persone e siamo uguali in questo contesto"

Anche i fan italiani hanno notato quanto poco tolleranti fossero i concorrenti del Gran Hermano verso gli Shailenzo e hanno più volte rimarcato la differenza tra loro e Maica Benedicto che, con la sua spontaneità e solarità, si è subito attirata le simpatie di gieffini e inquilini.

GF, Enzo Paolo Turchi attacca Shaila Gatta: "Mi ha stufato!"

Parlando dell'insofferenza che gli altri gieffini sembrano mostrare verso Shaila e Lorenzo, nella giornata di ieri, 6 novembre, anche Enzo Paolo Turchi ha perso la sua calma e si è scagliato contro la ballerina. Il ballerino ha mostrato una certa perplessità verso la sincerità del legame che Shaila e Lorenzo hanno stretto e che è stata già messa in dubbio anche da Maria Vittoria Minghetti e Luca Calvani.

Confrontandosi proprio con quest'ultimo e Amanda Lecciso, il coreografo ha ammesso che è stanco dell'esibizionismo di Shaila e Lorenzo e che i due non fanno altro che mettersi in mostra in favore delle telecamere. Enzo Paolo non ha trattenuto qualche commento anche in merito alle doti di ballerina dell'ex allieva di Amici, sostenendo che "di polvere ne deve mangiare prima di paragonarsi a me".

Poi ha proseguito dicendo che è stato molto infastidito dall'atteggiamento degli altri gieffini, perché quando loro non c'erano erano tutti contro di loro. Ma al rientro, Shaila e Lorenzo sono stati accolti con tutti gli onori e inondati di affetto:

"Li vedono forti, ma nella storia del GF quelli che vengono percepiti forti, non sempre sono arrivati"

