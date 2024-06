Grande Fratello, Sergio D'Ottavi accusa di tradimento Greta Rossetti, interviene l'ex tronista Eugenio Colombo

Gossip TV

La coppia formata da Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe giunta alla rottura a causa di "menzogne e scappatelle", parole dichiarate dal 32enne di Latina contro l'ex tentatrice. Messo in mezzo nella vicenda, l'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo, ha replicato alle indiscrezioni.

Oggi, una Ig Stories postata da Sergio D'Ottavi, il 32enne originario di Latina tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha messo la parola fine alla sua storia d'amore nata nella Casa con Greta Rossetti, l'ex tentatrice di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Grande Fratello, dopo la rottura tra Greta e Sergio spunta il nome di Eugenio Colombo

Sergio ha scritto su Instagram di aver sbagliato a dare fiducia alla 25enne milanese e ha parlato di "menzogne, scappatelle e mancanza di rispetto". L'ex gieffino ha inoltre affermato che davanti ad un tradimento bisognerebbe avere il coraggio di dire la verità nel momento in cui si viene "inequivocabilmente scoperti"

Parole durissime quelle di Sergio che mettono fine alla storia con Greta nel peggiore dei modi. L'ex tentatrice non ha ancora replicato ma ha tolto il segui all'ex gieffino e sono anche scomparse sui loro relativi social le foto di coppia. Deianira Marzano, l'esperta di gossip campana, ha riferito che Greta avrebbe tradito Sergio con l'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo che in passato ebbe un flirt con la Rossetti e con la quale ha ancora un rapporto di profonda amicizia. Se l'ex tentatrice non ha ancora dichiarato nulla, Eugenio, invece, tirato in causa e subito subissato di domande da parte dei follower, ha postato una Ig Stories in cui ha affermato che di questa vicenda non sa nulla e che lui non c'entra assolutamente nulla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .