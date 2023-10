Grande Fratello, scontro tra Hiedi Baci e Anita Oliveri: "Basta, devi crescere!"

Gossip TV

A poche ore dalla nona puntata del Grande Fratello, tornano a scontarsi due tra le primedonne della Casa, Hiedi Baci e Anita Oliveri. Le due ragazze hanno avuto spesso discussioni e battibecchi e sembrano non riescano proprio a trovare un punto d'incontro.

Grande Fratello, nuovo scontro tra Hiedi e Anita

Il motivo dello scontro sono state le nomination. Heidi è infatti convinta che questa sera sarà Anita a dover lasciare la Casa. L'opinione della Baci ha dato fastidio alla Oliveri convinta che avrebbe dovuto dirglielo in faccia:

"Se vuoi parliamo - ha detto Anita a Hiedi - Ma non scendo dal tapis perché non mi va di interrompere. Ti volevo dire che mi ha dato fastidio quando parlavi di me a mezzo metro da me. Parlavi di stasera, di chi secondo te deve uscire o uscirà stasera. Io sentivo tutto non è che stavo dormendo. No ma coinvolgimi se parli di me, voglio dire, sto accanto a te. Tu non sapevi che io sentissi."

"E quindi? Ma era una considerazione - ha replicato la 26enne di origini albanesi - Dimmi cosa ho detto di te di brutto? Di così offensivo… parlare di te in modo brutto non l’ho mai fatto. Rosy mi ha chiesto cosa pensavo che accadrà stasera, non si parlava propriamente di te. Mi chiedeva cosa sarebbe accaduto secondo me. Io penso che sei più a rischio. Quindi? Secondo me come Marco sei dormiente. È un momento un po’ down no? Ti ha offeso particolarmente? C’è stata poca esposizione secondo me da parte tua. Non posso avere una idea mia Anita?"

“Sì sì certo, però dilla a me. Sto accanto a te. Lo trovo di cattivo gusto. Se usi il mio nome e sono accanto a te coinvolgimi. Perché è di cattivo gusto sennò. La prossima volta se stai parlando di me o lo fai in un’altra stanza o mi coinvolgi" ha ribattuto Anita.

Poco dopo Heidi ha sbottato contro la gieffina:

"Io dico le cose a chi mi pare. Sei di coccio. Non eri proprio rilevante nel discorso tra me e Rosy. Te l’ho appena spiegato perché l’ho detto. Mi dispiace punto, non mi devi dire tu cosa dire. Anita cresci, abbi pazienza, cosa vuoi creare qualche contenuto prima della puntata? Dai Anita. Per favore, basta, Di nuovo stressi. Abbi pazienza e cammina sul tapis. Che stress."

