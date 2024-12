Grande Fratello, scintille tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Mi agito perché sono stufa, fai come ti pare" (VIDEO)

Gossip TV

Duro botta e risposta nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Un'incomprensione sull'avvicinamento a Chiara Cainelli e Shaila Gatta da parte della giovane concorrente napoletana provoca la dura reazione della modella brasiliana.

Scintille nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana e l'ex Miss Italia si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta in cui sono volate velenose frecciate e accuse.

Helena e Zeudi: scontro al Gf

Non c'è pace per Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo essersi duramente scontrata nella notte con Ilaria Galassi, la concorrente brasiliana si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Zeudi Di Palma. Il motivo? Un'incomprensione sull'avvicinamento a Chiara Cainelli e Shaila Gatta da parte dell'ex Miss Italia che ha infastidito, e non poco, la modella.

Zeudi le ha spiegato che si è avvicinata a Shaila perché sono compaesane, ma Helena ha frainteso e compreso coetanee. Da qui si è aperto un battibecco inaspettato tra le due concorrenti. "Hai frainteso. Chiara mi piace come persona, io mi devo avvicinare a tutte le persone della Casa, non posso vivere con il pregiudizio di un'altra persona. Non riesco a capire perché ti stai agitando" ha dichiarato l'ex Miss Italia cercando di spiegarle la sua versione dei fatti.

Helena, però, è un fiume in piena. La modella brasiliana ha infatti continuato il suo sfogo insistendo nel chiedere a Zeudi come faccia a frequentare persone come Shaila, a condividerne valori e comportamenti, che, invece, lei non accetta: "Non mi piace lei, hai capito o no? Basta! Mi agito perché sono stufa. Tu fai quello che ti pare, non mi frega niente".

Caos al Gf

Nella Casa del Grande Fratello la tensione è davvero alle stelle. Tra discussioni e litigate furiose durante la pubblicità, nelle ultime ore è successo di tutto. Dopo essersi duramente scontrata con Shaila Gatta, Helena Prestes si è resa protagonista di una lite furibonda nella notte con Ilaria Galassi.

Tutto è nato quando Ilaria ha deciso di affrontare Helena dopo la puntata del Gf. A un certo punto, dalla camera si sono iniziate a sentire le urla: "Oddio no le sta mettendo le mani addosso raga!". Chiara Cainelli è subito corsa in camera insieme a Stefania Orlando e lì è scoppiato il caos. Su Mediaset Extra si è sentita Ilaria: "Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!". "Tu non mi devi toccare" ha urlato Helena furiosa.

Una situazione decisamente fuori controllo che ha costretto anche gli autori a intervenire per cercare di placare gli animi nella Casa: "Ilaria! In confessionale, subito!". La regia del reality show di Alfonso Signorini ha immediatamente tolto l’audio e spostato l'inquadratura in giardino.

