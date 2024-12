Grande Fratello, scatta il bacio tra Helena e Zeudi che poi entrano nell'armadio [VIDEO]

Gossip TV

Al Grande Fratello, sembra sia nata una nuova, insolita, coppia: quella formata da Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Negli ultimi giorni, la Casa del Grande Fratello è stata animata dall’amicizia sempre più stretta tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due concorrenti, ormai inseparabili, continuano a scherzare, coccolarsi e stuzzicarsi, regalando momenti di grande complicità.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Durante la notte di venerdì, la modella brasiliana ha confidato a Zeudi di aver avuto relazioni passate con altre donne dopo averlo rivelato inizialmente a Luca Calvani e Maxime Mbanda. Soprattutto infatti quest'ultimo ha incalzato di domande ad Helena che poi ha confessato ai due gieffini "Sì, in passato sono stata anche con due ragazze".

L'ex Miss Italia, venuta a conoscenza del passato della Prestes, ha commentato quindi scherzosamente: “Ma perché l’hai detto prima a Luca e Maxime e non a me? Comunque l’importante è che ora lo so.”

Ieri pomeriggio, durante un momento di gioco e leggerezza sul letto, le due gieffine si sono lasciate andare al loro primo bacio, sotto lo sguardo attento di Javier Martinez, che nel frattempo sembra sempre più vicino a Chiara.

Non è stato solo il bacio a catturare l’attenzione dei fan. Dopo cena, Helena e Zeudi sono tornate in camera e hanno attirato l’attenzione per un momento particolare. Helena è entrata nell’armadio e Zeudi l’ha seguita, chiudendo parzialmente le ante. La regia, notando la scena, ha rapidamente cambiato inquadratura. Questo gesto ha fatto discutere i telespettatori, alcuni dei quali hanno paragonato la situazione al celebre episodio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha parlato apertamente del legame nato con Helena:

“Tra noi c’è una complicità speciale e un’intesa profonda. In questi giorni ci siamo scambiate molte cose con gli occhi. Ho tante cose da dirle, perché io, oltre a essere concorrente, sono stata spettatrice e ho osservato molto. Con lei sto bene, c’è una comprensione reciproca che è rara e speciale.”

La relazione tra Helena e Zeudi continua a incuriosire il pubblico, che attende di scoprire come si evolverà questo legame intenso e unico all’interno della Casa.

