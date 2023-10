Grande Fratello: Samira Lu rivela di avere un inconfessabile interesse per un gieffino

Gossip TV

La 25enne di origini senegalesi Samira Lu, ha confessato un interesse per gieffino molto amato dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Samira Lu avrebbe un interesse per Giuseppe Garibaldi

L’ex concorrente della passata edizione di Tale e Quale Show, dopo essere stata incalzata da Heidi Baci, Valentina Modini e Anita Olivieri, avrebbe lasciato intendere di essere interessata a Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese che da diverso tempo le fa una corte serrata ed è oggetto di attenzioni anche da parte di Beatrice Luzzi, la gieffina più discussa della Casa.

Al popolo del web questo interesse convince poco perché proprio qualche giorno fa, Samira si lamentava delle eccesive attenzioni da parte di Giuseppe e inoltre la giovane 25enne ha dichiarato di essere fidanzata con il modello campano Luigi Punzo.

Alla confessione di Samira, le altre gieffine sono rimaste incredule: “Ma dici davvero? Oddio ma Giuseppe?! Aaah… non ci credo, incredibile. Non ce lo aspettavamo proprio siamo scioccobasite. Ma ti piace tanto?“. Come detto, secondo molti telespettatori sarebbe forse un modo per attirare l'attenzione su di sé e accendere le luci dei riflettori sul suo percorso nel reality piuttosto in sordina rispetto ad altri compagni d'avventura.

Samira non sarebbe l'unica ad aver messo gli occhi su Giuseppe. Anche Beatrice ha infatti confessato di trovare affascinante il bidello calabrese :"Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria"

