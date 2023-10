Grande Fratello, Rosy Chin affronta Grecia Colmenares: "Tu vuoi sempre avere ragione" (VIDEO)

Gossip TV

Faccia a faccia al Grande Fratello Vip tra Rosy Chin e Grecia Colmenares.

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Grecia Colmenares e Rosy Chin. Subito dopo la puntata, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Lorenzo Remotti, le due concorrenti si sono isolate dal resto del gruppo per poter parlare e chiarire la loro situazione.

Rosy Chin e Grecia Colmenares a confronto

Grecia Colmenares e Rosy Chin non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente. Proprio per questo motivo, le due concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di confrontarsi per parlare del loro rapporto. Senza mezzi termini, la chef cinese ha ammesso di non fidarsi dell'attrice e proprio per questo di volersi allontanare:

Io dico sempre quello che penso, non posso cambiare...io non ce l'avevo con te, tu devi metterti anche nei miei panni. Se io mi comporto in un determinato modo possono esserci mille ragioni...questa è la tua verità! Tu vuoi sempre avere ragione, sei sempre contro di me...io non ho un gruppo, io sto con tutti. Tu non mi vuoi far parlare, io non parlo di te con gli altri. Ho bisogno del tempo per comprenderti.

Se Rosy non ha nascosto la sua diffidenza nei confronti di Grecia, quest'ultima le ha rivelato il suo desiderio di conoscerla meglio:

Stasera mi hai attaccato, sono rimasta spiazzata. Non ho pianto, ma i miei occhi piangevano...io se vedo una cosa brutta te lo dico. In quel momento mi hai trattato male. Io mi rendo conto delle tue espressioni con me. Io voglio che non cambi con me, non voglio che ti allontani. Io voglio conoscerti, voglio parlare con te...

