Grande Fratello, Perla Vatiero scrive una lettera a Mirko Brunetti

"Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te.." la lettera di Perla per Mirko.

Nelle ultime ore trascorse al Grande Fratello, Perla Vatiero ha scritto una lettera per Mirko Brunetti nei confronti del quale, sembra palese dalle sue parole, prova ancora un sentimento importante.

Grande Fratello, Perla Vatiero scrive una lettera oer Mirko: "Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile"

Questo il contenuto della missiva, riportato da Biccy:

"Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive. Sto mettendo da parte l’orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi. Ti auguro buon Natale e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme. Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”.

Nonostante si vociferi l'ingresso dell'ex naufrago Luca Vetrone, nei confronti del quale Perla ha manifestato un certo interesse, la 26enne campana ha detto di non avere interesse ad aprirsi con nessuno e di non avere la testa per essere sufficientemente spensierata e iniziare qualche flirt o relazione.

Mirko, ieri sera, in una diretta su TikTok ha detto di non voler parlare più delle sue ex fidanzate perché è già stato chiaro quando ha parlato con loro:

"Il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo in questi due mesi, e ogni mia parola in questo momento viene fraintesa. Sono stato chiaro con il voler prendermi il tempo per me stesso. L’amore ha varie forme e i sentimenti, quando ci si lascia con rispetto, rimangono. Ma non sono i sentimenti di un fidanzato."

