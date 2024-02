Grande Fratello, Perla Vatiero criticata da un opinionista: "Poco elegante, Beatrice invece è una giocatrice acuta"

Gossip TV

L'opinionista Davide Maggio commenta lo scontro tra le due concorrenti del Gf.

Perla Vatiero è, al momento, una delle concorrenti più chiacchierate e discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà, caratterizzato dai continui scontri con Beatrice Luzzi, ci ha pensato l'opinionista Davide Maggio nel salotto di Pomeriggio 5.

Davide Maggio e le considerazioni su Perla Vatiero

Perla Vatiero è finita nel mirino di un noto opinionista. Stiamo parlando di Davide Maggio che, ospite nell'ultimo appuntamento di Pomeriggio 5, ha colto l'occasione per commentare le ultime dinamiche del Grande Fratello. Senza troppi giri di parole, Maggio ha criticato l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, definendola poco elegante, ed elogiato Beatrice Luzzi:

Questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice perché lei è una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza. L’ho toccata piano su Perla? Ma le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone.

Cosa ne penserà Perla? Intanto sui social, come riporta Biccy, le affermazioni dell'opinionista non sono passate inosservate ai numerosi fan del Gf. "Anche Davide Maggio è team Beatrice. In diretta su Pomeriggio 5 sta dicendo che Perla non è elegante né per come parla né per come si pone, da applausi. E i Perletti muti" e ancora "Ha detto solo la verità". E infine "Davide Maggio parlando la lingua della verità e descrivendo alla perfezione Perla".

