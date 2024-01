Grande Fratello, Perla Vatiero a Greta Rossetti: "Devi formare il tuo carattere, a Temptation non è venuto fuori" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, ancora un'incomprensione tra Perla Vatiero e Greta Rossetti a causa del loro passato: ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Greta Rossetti è nata una nuova incomprensione: ancora una volta, le due gieffine si sono ritrovate a parlare del loro passato e in particolare della parentesi di Temptation Island, durante il quale Mirko Brunetti, fidanzato di Perla, ha lasciato il programma con la tentatrice.

GF, Greta e Perla ai ferri corti: "Devi formare il tuo carattere"

Nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno riaperto la parentesi di Temptation Island e la seconda non ha mancato di ricordare all'ex tentatrice ciò che è successo durante le settimane trascorse nel resort in Sardegna:

"Devi formare il tuo carattere, la tua personalità. È un'esperienza che ti ha messo la ciliegina sulla torta, l'ha messa sul tuo essere in passato, in pratica non è una cosa positiva quella che hai fatto, parliamoci chiaro."

Le parole di Perla erano un chiaro riferimento al triangolo amoroso che si è creato tra lei, Mirko e Greta Rossetti e che ha tenuto banco per alcune settimane all'interno del reality di Canale5. La gieffina ha anche rivolto degli auguri di compleanno molto sentiti all'ex fidanzato, riaccendendo le speranze dei fan di vederli tornare insieme.

Il discorso di Perla non ha convinto gran parte dei fan sul web, che hanno deciso di schierarsi dalla parte dell'ex tentatrice. Greta, inoltre, ha già dimostrato in più occasioni di non volersi più intromettere nel triangolo amoroso che si era creato con Mirko e Perla, visto anche il palese interesse che i due hanno ancora l'uno per l'altra.

Perla che per l'ennesima volta non perde occasione di far sentire una merda greta più di quanto già ci si sente dicendo "non è stato bello quello che hai fatto a ti" lei che ha sputtanato il fidanzato e si è strusciata addosso al tentatore#GrandeFratellopic.twitter.com/CPfWz3xCGF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 21, 2024

