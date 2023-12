Grande Fratello, Perla parla di nuovo di Luca Vetrone (prossimo concorrente): "Creerebbe competizione se entrasse"

Perla Vatiero è tornata parlare di Luca Vetrone facendo intendere palesemente di sperare in un suo ingresso al Grande Fratello.

La 26enne campana, parlando con Letizia Petris che conosce l'ex naufrago, finalista nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è sicura che se dovesse entrare il bel modello campano nella Casa potrebbe nascere della competizione, da parte, naturalmente, di Mirko.

E ancora

Stando a ciò che ha riferito Fanpage, l'ingresso di Luca al Grande Fratello, avverà nel corso di questo mese:

"Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. Fanpage può confermare che il modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi entrerà nella Casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane. L’ingresso di Luca non è previsto per il prossimo sabato, puntata che non vedrà l’ingresso di alcun nuovo concorrente nella Casa. È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre"