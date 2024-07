Grande Fratello, per la nuova edizione contattata un'ex storica gieffina che ha partecipato al reality nel 2011

Gossip TV

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello e il cast si preannuncia con molte presenze note degli anni scorsi. Di recente si è parlato di Cristina Plevani, vicintrice della prima edizione del programma nell'ormai lontano 2000, ben 24 anni fa. Tuttavia la Plevani ha smentito questa indiscrezione pur rivelando che avrebbe piacere di tornare nel programma.

Grande Fratello, Margherita Zanatta sarebbe stata contattata per la nuova edizione

Un altro noto nome è stato diffuso dall'esperta di gossip, Deianira Marzano. Si tratta di un'ex gieffina dell'undicesima edizione tra i finalisti di quell'anno, Margherita Zanatta che si fidanzò con Andrea Cocco, il vincitore del reality nel 2011.

Un'altra voce, sempre riportata dalla Marzano, indica che alcuni ex concorrenti delle passate edizioni della versione VIP del Grande Fratello potrebbero essere stati contattati dalla produzione per partecipare alla prossima stagione del reality.

Il nome di Cristina Plevani era stato diffuso invece da Ivan Rota su Dagospia. L'ex gieffina, in merito, ha dichiarato:

"Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria ) Come si dice? L'importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa@@e agli haters)".

Nel programma radiofonico Non Succederà Più, l'ex vincitrice della prima edizione del reality ha dichiarato di avere la sensazione che il pubblico del reality show sia cambiato notevolmente negli ultimi anni. Secondo lei, ci sono spettatori che apprezzano contenuti trash, mentre altri non li tollerano affatto. Cristina ha sottolineato che la gente desidera una televisione che eviti dinamiche che possano diventare squallide. Osservando le ultime edizioni del Grande Fratello da telespettatrice, Cristina ha spesso criticato il conduttore Alfonso Signorini. Secondo l'ex gieffina, il conduttore del reality tende ad applicare due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti, un approccio che lei non apprezza particolarmente.

