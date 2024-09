Grande Fratello, per la nuova edizione addio al GF Party!

Gossip TV

Come riporta una segnalazione, il GF Party non farà parte delle novità della nuova edizione del Grande Fratello. Ecco perché!

La nuova edizione del Grande Fratello ripartirà lunedì 16 settembre su Canale5 e, in attesa di conoscere meglio il nuovo cast di gieffini scelto per entrare nella Casa più spiata d'Italia, è giunta la notizia che un il GF Party non farà più parte del pre-serale del reality di Alfonso Signorini.

GF, per questa edizione addio al GF Party!

Mancano solo tre giorni alla diretta della prima puntata della nuova edizione del GF, ma stando a una recente segnalazione, sembra che tra le novità del reality non ci sarà soltanto una nuova Casa, con un cambio di location e ambienti, ma anche l'assenza di un momento molto apprezzato dai fan del programma condotto da Signorini.

Stando a una segnalazione di Amedeo Venza, infatti, pare che quest'anno, il GF Party - il programma che andava in onda su Mediaset Infinity in live poco prima del GF e che permetteva ai conduttori di intervistare i gieffini eliminati o altri personaggi vip connessi al reality - non sarà rinnovato per questa edizione.

Gli ultimi a condurre il programma sono stati Annie Mazzola e Andrea Dianetti, ma stando a ciò che ha rivelato l'esperto di gossip, pare che i vertici del GF non sapessero a chi affidarne la conduzione, decidendo così di cancellarlo. Su Instagram, infatti, Venza ha riportato questa indiscrezione:

"Il GF Party non ci sarà. Erano ancora indecisi se farlo e a chi affidarlo, ma è di pochi giorni fa la decisione di cancellarlo definitivamente"

GF, le novità della nuova edizione

Tra le novità della prossima edizione del GF ci sono sicuramente la presenza di Beatrice Luzzi come opinionista del reality insieme a Cesara Buonamici e la permanenza dei gieffini nella nuova Casa, di cui si sono ultimati i lavori qualche giorno fa. Luzzi è stata una delle concorrenti più amate della precedente edizione e per molti l'autentica vincitrice del programma.

In merito al suo nuovo ruolo in tv, l'attrice ha raccontato a Novella2000 di essere entusiata del ruolo, che sente cucito su misura per lei. In effetti, nella Casa, Beatrice era nota perché sempre pronta a dire la sua con obiettività e senza tanti peli sulla lingua, procurandosi non poche antipatie. Scherzosamente, ha anche affermato che intende divertirsi e godersi questa nuova esperienza e...perché no, anche corteggiare Signorini, con cui c'è grande stima:

"È un ruolo che sento molto nelle mie corde, spero di esserne all’altezza. Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza, e di rimanere neutrale, di non dare giudizi sul giusto o sbagliato, ma di aiutare gli inquilini a rendersi più consapevoli, cercherò soprattutto di essere me stessa, divertirmi, divertire, commuovermi e naturalmente… Corteggiare Alfonso Signorini!"

