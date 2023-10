Grande Fratello, parlano i genitori di Heidi contrari alla storia con Massimiliano: "Siamo devastati e con le mani legate"

Gossip TV

"Stanno obbligando mia figlia" ha dichiarato la madre di Heidi Baci che ha cercato anche di mettersi in contatto con gli autori e al produzione del Grande Fratello.

I genitori di Heidi Baci sarebbe fortemente contrari alla storia che sembrerebbe stia per nascere tra la figlia e Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, la madre di Heidi Baci: "Varrese ha l'età del padre di mia figlia e la sta obbligando a stare con lui"

Durante al decima puntata del Grande Fratello, la Baci sembra aver cambiato completamente la sue idee nei confronti dell'attore romano. In molte occasioni aveva infatti dichiarato di non provare un interesse per lui, ma ieri ha ammesso che a frenarla erano solo le sue paure. Varrese ha 52 anni e anche una figlia e ciò ha creato molti timori alla 26enne di origini albanesi, non volendosi mettere in una situazione con molte più responsabilità come quella di relazionarsi con un uomo più grande che si è già creato in precedenza una famiglia.

L'avvicinamento tra Heidi e Varrese piace al pubblico e questo sembra condizionare la ragazza. Chi invece si è mostrato fortemente contrario è la madre di Heidi Baci che, parlando con utente, ha fatto sapere che in famiglia sarebbero devastati e con le mani legate e che inoltre avrebbero chiesto diverse volte alla produzione di poter fare entrare il padre della gieffina ma di aver trovato un muro. Forse perché la ship tra la Baci e Varrese crea un certo interesse da parte del pubblico e non vorrebbero vederla sfumare.

Ecco cosa ha dichiarato la madre di Heidi Baci, chat pubblicata su Twitter:

"Buongiorno signora! Innanzitutto la ringrazio molto per questo supporto. Noi in famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest'uomo ha l'età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui."

E ancora:

"Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi per darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta fin adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legati e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.