Grande Fratello, Paolo Masella ritratta la dichiarazione a Letizia Petris: "Non è quella giusta per me" [VIDEO]

Nel GF, Paolo Masella si è dichiarato a Letizia Petris, ma ha già deciso di fare marcia indietro. Ecco cosa è successo!

La casa del Grande Fratello questa sera vedrà sicuramente un confronto tra Paolo Masella e Letizia Petris, visti i recenti sviluppi del loro rapporto. Il macellaio infatti si è apertamente dichiarato alla gieffina, ammettendo di provare per lei un forte sentimento. Tuttavia, a distanza di poco, ha anche già ritrattato la sua dichiarazione d'amore!

GF, Paolo Masella ritratta i suoi sentimenti per Letizia Petris

L'affinità e chimica tra i due nip del GF era evidente al pubblico e agli altri concorrenti, tanto che in molti si sono chiesti quando si sarebbero dichiarati, nonostante fosse chiaro a tutti che Letizia aveva già una persona ad attenderla fuori dal programma di Canale5. Nel corso di una delle prime puntate, Petris era stata protagonista di un dolcissimo momento con sua madre e la ragazza, su suggerimento di Alfonso Signorini, aveva deciso di presentare alla madre Paolo, proprio per il forte legame che si era creato tra loro.

A quanto pare, tuttavia, quella che sembrava una semplice amicizia si è evoluta in altro, almeno dalla parte del macellaio. Nel corso di un confronto, infatti, il nip si è dichiarato all'amica: il loro rapporto è cambiato anche in seguito ad alcuni scontri e Paolo ha deciso di rivelare a Letizia di avere dei sentimenti per lei. La Petris non si è sbilanciata, ma ha solo chiesto al ragazzo come essergli d'aiuto per non farlo soffrire troppo e ha commentato dicendo che sperava potessero tornare amici come prima. Paolo si è poi confrontato con Alex Schwazer e ha in qualche modo ritrattato le dichiarazioni precedenti rivolte a Letizia:

"Se io le piaccio? Non lo so, ma sai che in questi due giorni non ci ho parlato e mi sono accorto di tante cose...quando mi infastidisco di una persona la cancello, davvero eh...Invece con lei no. Parlando con Letizia le ho detto che sì c'è un'attrazione, mi piace, però resto sempre delle mie idee, cioè non ci provo con una ragazza fidanzata primo e secondo da quello che ho potuto vedere non è la persona adatta a me, quello lo ammetto comunque, però, non per questo non mi può piacere una persona. Letizia ha tutto quello che manca a me, è il mio opposto"

