Grande Fratello, Paolo Masella affronta Beatrice Luzzi dopo la diretta: "Sei stata incoerente" (VIDEO)

Faccia a faccia al Grande Fratello tra Paolo Masella e Beatrice Luzzi.

La nomination ricevuta da Beatrice Luzzi non è per niente piaciuta a Paolo Masella che, subito dopo la diretta del Grande Fratello, ha deciso di affrontarla. Senza mezzi termini, il giovane ha duramente attaccato la discussa concorrente rimproverandola per non aver mantenuto la parola e per averlo nominato.

Paolo Masella e Beatrice Luzzi a confronto

Faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Paolo Masella e Beatrice Luzzi dopo la puntata. Il motivo? Le nomination fatte in diretta dall'attrice hanno destabilizzato e sorpreso il giovane concorrente che l'ha accusata di essere stata scorretta e incoerente:

Votandomi sei stata incoerente, sono cambiati i tuoi modi. Io sono stato molto coerente e ne sono fiero. Prima di entrare li, anche se sapevo che altre persone ti avrebbero votato...dipende che valore dai alla tua parola. Sei stata incoerente con quello che hai detto...tu non hai mantenuto la parola ed è un tuo problema. Non è che io ora cambio il mio atteggiamento eh...dopo questa votazione sappi che non cambio. Io sono coerente e rimango su quella linea. Ti sto continuando a valutare.

Dal suo canto, Beatrice ha rivelato di aver apprezzato tanto il cambiamento di Paolo e, proprio per questo, si augura che tra di loro possa stabilirsi un rapporto sereno nella Casa del Gf:

Sono stata di più nel gruppo perché finalmente il gruppo mi ha fatto entrare...io non ho mai fatto male a nessuno. Io questa settimana non sono stata attenta, sono sempre stata me stessa. Io non avevo motivazioni per votare altre persone, sapevo che votando te avrei creato un grosso problema a me stessa per prima perché sei un bel personaggio, però come al solito mi assumo le mie responsabilità. Era l'unico problema vero che avevo. Sarò stata meno coerente di te.

