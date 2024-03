Grande Fratello, nota opinionista critica il reality show e poi svela: "Ecco chi dovrebbe vincere"

Gossip TV

Karina Cascella a ruota libera sulla nuova edizione del Gf, Ilary Blasi e L'Isola dei Famosi.

Karina Cascella è tornata a parlare dell'attuale edizione del Grande Fratello e non solo. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, l'ex opinionista di Pomeriggio Cinque e Uomini e Donne ha commentato le ultime vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez e parlato di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Karina Cascella senza freni

Karina Cascella ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo in cui ha commentato le notizie del momento come lo scandalo della presunta falsa beneficenza per il quale Chiara Ferragni è ora indagata per truffa aggravata. A tal proposito, l'ex opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato:

Non è possibile accendere la tv e vedere un telegiornale dove si parla continuamente di Chiara e Fedez. Adesso, con tutto il rispetto e con tutto l’amore, a me sembra un po’ eccessivo. Per quanto riguarda la vicenda della beneficenza ci sono delle cose chiarissime, che per Chiara Ferragni sono state fraintese ma che invece per alcuni versi sembrano chiarissime…Sarà la giustizia a decidere le sorti di quella che sarà la chiusura di questo caso [...] Secondo me loro torneranno insieme dopo aver superato una fortissima crisi. Finirà così. La cosa che invece non finirà o ci metterà tanto sarà la storia più seria della falsa beneficenza. La gente difficilmente dimenticherà.

Chiuso il capitolo Ferragni, Karina ha commentato le ultime dinamiche del Grande Fratello e detto la sua sulla discussa coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero:

Chi sono i Perletti? Io di questi due sento parlare dalla mattina alla sera. Se me li facessi vedere in faccia non li riconoscerei però li sento nominare da tutte le parti, ovunque. Perché si parla tanto di questi due ragazzi? Che hanno dato a questo Grande Fratello? Sto scherzando ovviamente. Beatrice Luzzi? Ho capito chi è. E’ una donna con un forte carattere assolutamente. Penso però che si meriti di vincere anche perché quando c’è quel personaggio che va contro tutto e tutti se lo merita...

Non ho seguito però, perché il Grande Fratello non mi piace proprio, non mi piace la dinamica del fatto che questi stanno chiusi dentro una casa, non fanno niente. Non ci sono prove di sopravvivenza, di forza…E’ vero è difficile stare chiusi dentro una casa ma fino a che punto? Dura anche troppo. Rispetto alle prime edizioni ormai le persone sanno quello che devono fare per far parlare di sé. E’ tutto un po’ automatico, le persone entrano e sanno già quello che devono fare. Se non c’è spontaneità non mi piace.

Al contrario, la Cascella ha ammesso che le piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi in veste di opinionista o inviata:

L’Isola la guardo, mi piace un sacco. Sono contenta per Vladimir perché è stata una concorrente, poi opinionista. E’ una persona super carina e sono contenta che finalmente sia stata data un’opportunità ad una persona diversa dalle altre. Non per le sue scelte ma perché a presentare erano sempre gli stessi...

A me la Blasi non è mai piaciuta nelle vesti di conduttrice, né all’Isola né al Gf. Quella che mi piaceva era Alessia Marcuzzi all’Isola, le sue edizioni sono state pazzesche. La Blasi stoppava troppo in fretta le persone, le faceva parlare poco. Gestiva i tempi in modo troppo veloce. Non so quante volte mi hanno chiesto di partecipare, quest’anno non mi hanno chiamato perché ormai lo sanno. L’opinionista la farei subito, ma anche come inviata.

