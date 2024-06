Grande Fratello, Nicole Murgia conferma la relazione con l'ex di Anita Olivieri, Edoardo Sanson

Gossip TV

Nicole Murgia tra gli ex vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato per la prima volta della sua relazione con Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Oliveri, la giovane romana tra i protagonisti dell'ultima edizione del reality targato Mediaset.

Grande Fratello Vip, Nicole Murgia: "Io ed Edoardo Sanson in questo momento siamo bene"

La notizia del flirt tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson è stata rivelata in esclusiva dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social. Secondo il suo scoop, l'ex partecipante dell'ultima edizione del GF Vip e l'ex fidanzato di Anita Olivieri sono stati avvistati insieme durante una vacanza a Marrakech. La giovane romana, sui social, ha confermato della relazione tra il suo ex e la Murgia, affermando di sapere che si sentivano già da diversi mesi. Quando le è stato chiesto quanto ci sia di vero nelle voci sulla nuova coppia, Anita ha fornito una risposta definitiva in esclusiva, ovvero che i due stanno insieme da marzo scorso. Sanson, ricordiamo, era entrato nella Casa per fare una sorpresa alla Olivieri nel giorno di San Valentino.

"Ci tengo a dire che io ho le prove di tutto, lo so da una vita. Hanno iniziato a marzo, non pensate di farmi fessa perché ho le prove, ho le fotografie che mi hanno mandato le persone vicino a loro. Non sono dei santi, i santi stanno in cielo, lo sanno tutti quello che hanno fatto mentre io ero dentro la casa e probabilmente queste prove arriveranno ad altri. Perché girano."

Ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, Nicole Murgia ha confermato per la prima volta la relazione con Edoardo Sanson: "In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no ma non lo escludo…“.ha dichiarato l'attrice romana che poi ha parlato dell'odio social che li ha travolti dopo che è esploso il gossip su di loro:

" E’ stato un momento molto particolare ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere. Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è provando a non cambiarsi."

Classe 1993, la Murgia ha iniziato sua carriera artistica da giovane, partecipando a diverse produzioni televisive e cinematografiche italiane. È forse più conosciuta per il suo ruolo nella serie televisiva "Tutti pazzi per amore", dove ha interpretato il personaggio di Cristina Giorgi dal 2008 al 2010. Sorella del calciatore Alessandro Murgia, Nicole nel 2015 ha sposato il calciatore Andrea Bertolacci, dal quale si è poi separata e con il quale ha avuto due figli: Matias e Lucas. L'anno scorso è stata tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

