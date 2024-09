Grande Fratello, Monia La Ferrera replica agli insulti ricevuti sui social: "Sei una pessima donna e madre"

Gossip TV

Monia La Ferrera, ex concorrente dell'ultima edizione del GF, si è trovata a rispondere agli insulti ricevuti sui social da alcuni utenti. Ecco come ha replicato!

Monia La Ferrera è stata tra le concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: ex fiamma di Massimiliano Varrese, nella Casa, Monia sembrava aver intrecciato con il coinquilino una tenera amicizia che avrebbe potuto sfociare in altro, ma la sua eliminazione ha cambiato totalmente la situazione. Perché nel dietro le quinte del reality, in maniera inaspettata, Monia ha conosciuto e si è innamorata di Josh Rossetti, fratello di Greta, altra gieffina del programma. A causa di diversi episodi che hanno mostrato un lato di Rossetti che ha scatenato diverse polemiche, la relazione tra i due, che prosegue da diversi mesi, è ancora fonte di commenti negativi e insulti, anche verso la stessa Monia.

GF, Monia La Ferrera risponde agli insulti ricevuti sui social

Sui social, molto spesso, gli haters si lasciano andare a commenti sprezzanti nei confronti di protagonisti del mondo dello spettacolo e Monia La Ferrera non ne è stata risparmiata. I suoi detrattori non perdono occasione di rinfacciarle della sua relazione con Josh Rossetti, che è stato protagonista di un discutibile episodio di minacce verso il giornalista Gabriele Parpiglia.

Nelle scorse ore, ad esempio, Monia si è trovata a rispondere alle critiche che un utente anonimo le ha rivolto, accusandola di essere "una pessima madre e donna" e che Josh Rossetti era "un invasato". Il commento è apparso sotto a un post in cui Monia era in compagnia delle sue figlie, spingendo l'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini a rispondere a tono. L'ex concorrente del GF, infatti, ha deciso di pubblicare una lunga risposta nelle sue stories sui social e ha rinfacciato all'hater le sue parole:

"Mi soffermo solo ora a leggere il tuo messaggio. Perché sono presa nel “far vergognare” le mie bambine eseguendo il ruolo di madre. Mi dispiace tu debba essere così piccolo moralmente da non mostrare neanche la tua reale faccia. Ma si sa il coraggio è per pochi! E sì ti parlo di coraggio io! Mi cresco sue bambine da sola. Rinuncio a tutto pur di renderle felici. Metto, come tutte le madri, le loro priorità ed esigenze davanti le mie. Mi spiace leggere anche dei commenti fatti da idioti come te che denigrano la vita degli altri senza sapere nulla. Non ti augurerei mai di trovare una donna, madre come me. Perché gli uomini piccoli come te le donne non se le meritano nemmeno con il binocolo. E mi spiace per tua madre che un’educazione sicuramente te l’avrà data! Con affetto!"

Le minacce a Parpiglia sono solo uno dei tanti episodi che hanno visto protagonista Josh Rossetti. Il fratello di Greta, infatti, durante la finale del GF è finito in una lite con Massimiliano Varrese, ex fiamma della fidanzata Monia La Ferrera, sotto gli occhi di quest'ultima e di diversi altri ex protagonisti del reality.

Il fratello di Greta, su Instagram, ha voluto raccontare cosa è successo nello specifico e ha affermato di essere stato provocato dall'attore romano reagendo dunque con molta veemenza. Sulla rissa quasi sfiorata con Varrese, Rossetti ha ammesso che se non fosse stato per le provocazioni di Varrese, non avrebbe certo reagito a quel modo:

"In merito all’accaduto di ieri sera post puntata, post finale. Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci, istigando me, istigando Monia. Inizia ad applaudire, a fare i suoi sorrisini, ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo che lui si avvicinasse alla macchina, c’erano comunque 4 metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente, per favore, di scendere alla macchina e parlare con me da uomo a uomo. Lui mentre era dentro la macchina mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi no non scendo, io volevo solo parlare da uomo. Poi la situazione mi è sfuggita di mano, la violenza non va usata, ammetto che non ho contato fino a 10, mi scuso con tutti quanti, ma non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere. Detto questo mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia senza problemi."

Scopri le ultime news su Grande Fratello