Grande Fratello, Monia a Massimiliano Varrese: "Non è un cinquantenne, è un bambino"

Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra i due ex fidanzati, il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese continua ad essere particolarmente altalenante.

Nei giorni scorsi, l'ex hostess siciliana sembrava aver messo un punto con l'attore romano, i cui atteggiamenti le sono sembrati spesso opprimenti generando reazioni eccessive che non le permettono di viversi serenamente la permanenza nella Casa. Ieri sera, Monia ha parlato con Varrese facendo presente che talvolta non sembra un uomo di 50 anni ma piuttosto un bambino. La 35enne catanese, ha poi inviato Massimiliano a sdrammatizzare le cose, facendogli anche presente che forse come amici andrebbero molto più d'accordo.

"Io non voglio essere tuo amico, sono cose che già sai e di cui hai tanta fifa" ha tuonato Massimiliano. Alle parole dell'ex ballerino, La Ferrara ha replicato:

Nell'ultimo confronto, Varrese ha cercato di mettere in guardia Monia sul comportamento da adottare con lui che potrebbe farla scontrare con il resto della Casa:

"Io te lo ripeto l’ultima volta, non so come sei stata abituata negli ultimi anni a confrontarti con le persone - ha dichiarato Massimiliano - questo a me non piace. Quando ti calmi e non sei prevenuta e non hai la cosa di attaccare… tu attacchi continuamente e questa cosa qua la dovevi evitare. Senti, io so qua per stare bene non sono qua per star male. Non parlare così… fai quello che desideri. Sei sicura di quello che dici? Io so benissimo quello che ho fatto e detto e non ho sminuito niente. Forse nella tua testa… è la tua lettura. Io penso che tu abbia sminuito tutto quello che è successo fino ad oggi. Stai con i piedi giù, stai tranquilla. Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro. Non mi fai nemmeno parlare, non mi piace questo modo che hai di attaccare."