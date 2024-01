Grande Fratello, molti contratti sono in scadenza, gieffini pronti all'addio?

I concorrenti del Grande Fratello sono entrati nell’ultimo mese e mezzo di avventura e ora la sfida per arrivare in finale si fa più intensa.

L'ultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è previsto durante il mese di marzo (data ancora da definire) in seguito alla decisione dell'azienda di prolungare il programma che quest'anno sarebbe dovuto durare fino a Natale.

Per quanto riguarda alcuni arrivi a dicembre, ci sarebbe una scadenza di contratto prevista per il 31 gennaio prossimo. I concorrenti che dovrebbero entrare in trattativa e forse prolungare la permanenza sono Greta Rossetti, Monia La Ferrara, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Proprio quest'ultimo ha informato i suoi compagni d'avventura della scadenza a breve del suo contratto. Secondo le recenti indiscrezioni, la permanenza di Stefano è piuttosto incerta mentre Monia, Greta e Marco, avrebbe tutta l'intenzione di restare sempre se il loro contratto verrà rinnovato. La decisione finale spetta agli autori e i cavalli vincenti sui quali decidono di puntare fino alla puntata finale. Parlando di dinamiche, Monia e il suo rapporto decisamente altalenante con Massimiliano Varrese potrebbe continuare ad interessare così come Greta se l'ex tentatrice decidesse di lasciarsi coinvolgere da qualche corteggiatore (di recente Sergio ha ammesso di essere interessato all'ex fidanzata di Brunetti).

Il settimanale Chi, ha dedicato un lungo approfondimento su quelli gli elementi nuovi del reality.

"Quest'anno il reality vuole raccontare ciò che accade nella Casa, come di consueto, privilegiando le storie più curiose e avvincenti. L'ingrediente principale del Grande Fratello sono i concorrenti con i loro racconti, le loro esperienze, i loro caratteri. Un elemento di novità sta nel fatto che verranno messe insieme le vite di persone comuni, che non hanno alcuna frequentazione con il mondo della Tv, con persone che hanno avuto e hanno ancora una vita in 'Tv. II cortocircuito tra queste due sfere promette già bene. Come interagiranno? Cosa scopriranno? Un ingrediente nuovo e originale. Il programma si pone come obiettivo quello di raccontare e analizzare in modo approfondito l'autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po' tutti con qualche stratagemma. Perché, dopo 23 anni. la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti. Il desiderio di apparire appartiene a chiunque, soprattutto a chi decide di affrontare la tele-visione, ma non basta, la cifra del Grande Fratello è proprio quella di far emergere la spontaneità, i comportamenti umani di fronte a certe situazioni, certe dinamiche. Come il confronto con persone diverse da noi, per estrazione, per origine geografica, per storia familiare."