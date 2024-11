Grande Fratello, Micheal Castorino a ruota libera sul cast: "Ecco chi mi ha deluso e chi dovrebbe vincere il reality"

Gossip TV

L'ex concorrente Micheal Castorino, eliminato durante la puntata del 14 ottobre 2024, ha rotto il silenzio sul cast della nuova edizione del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato su Iago Garcia e Lorenzo Spolverato.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffino Micheal Castorino ha risposto ad alcune domande dei suoi fan circa la sua esperienza nella Casa sbilanciandosi sul possibile vincitore del reality show.

Micheal Castorino e le parole su Iago Garcia e Lorenzo Spolverato

Micheal Castorino è stato uno dei concorrenti più apprezzati della nuova edizione del Grande Fratello. A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco, il ragazzo è tornato a parlare della sua breve, ma indimenticabile, esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, Micheal ha anche fatto i nomi delle persone con cui ha maggiormente legato nella Casa:

Sono legato a Lorenzo, Giglio, Amanda, Mariavittoria, Shaila ed Helena. Mi piacerebbe rivederli fuori. Cosa cambierei del mio percorso nella Casa del Grande Fratello? Forse cercherei di parlare di più in puntata!

Micheal ha poi continuato svelando il nome del concorrente che l'ha deluso e con cui ha legato meno. Non solo. L'ex protagonista del reality show di Canale 5 ha ammesso che gli piacerebbe vedere trionfare il suo amico Lorenzo Spolverato, attualmente al centro delle polemiche per la sua relazione con Shaila Gatta:

Devo essere sincero, Iago. Gli ho raccontato delle cose un po’ intime mie che poi lui ha interpretato in altro modo. Se ci sono persone che non vorrei rivedere fuori? Se devo essere sincero no. L’unica persona con cui sono meno affine è Iago. Vorrei vincesse Lorenzo. Tengo molto a lui. Lì dentro è stato il mio migliore amico. Forse anche fuori. Non lo so.

I concorrenti a rischio eliminazione

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Dopo l'ingresso di Federica Petagna, nella Casa dovrebbe arrivare anche Alfonso D'Apice. Una partecipazione che, se confermata, ribalterà completamente le dinamiche del gioco. Come reagirà la bella campana alla vista del suo ex fidanzato? Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Amanda Lecciso, Clayton, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Chi uscirà?

