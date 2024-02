Grande Fratello, Massimiliano Varrese sbotta contro gli gieffini che l'hanno votato: "Questo è un complotto" [VIDEO]

Gossip TV

In questa puntata del Grande Fratello, in onda su Canale5, Massimiliano Varrese si è lamentato ancora con gli altri gieffini per la valanga di nomination ricevute.

Questa sera, la nuova puntata del Grande Fratello, in onda su Canale5, un segmento di puntata è stato dedicato al malumore di Massimiliano Varrese per le nomination ricevute. Alfonso Signorini ha mandato in onda un video riepilogativo in cui si vedeva che il concorrente aveva sofferto molto nel corso della settimana e che questa insofferenza era da attribuire alla maleducazione generale degli inquilini più giovani della Casa di Cinecittà.

GF, Massimiliano Varrese: "Questo è un complotto contro di me"

Già in altre occasioni, Varrese si è lamentato dell'eccesiva leggerezza di alcuni dei concorrenti, come Letizia Petris, Anita Olivieri e Rosy Chin. Con queste tre gieffine, inoltre, il guru si scaglia con forza, tanto che la fotografa è scoppiata in lacrime. Al centro del discorso del guru c'era una questione riguardante il rispetto per la casa, che mancava totalmente, visto che gli inquilini non la mantenevano pulita, ma anche la carriera e la crescita personale.

Anche in puntata, Varrese ha ribadito che gran parte del suo fastidio dipendeva dal loro comportamento, ma anche dalla coalizione dei gieffini contro di lui:

"Devo decidere io se posso sacrificarmi o meno? Questo è un complotto contro di me"

Signorini gli ha dato ragione in merito al mantenimento dell'ordine in casa: "Lasciare la casa in queste condizioni è vergognoso". Anche Beatrice Luzzi ha espresso il suo parere sulle liti che stanno nascendo nella Casa, da quando lei è stata nominata finalista:

"Con me è venuto meno il collante Beatrice, non so quali saranno gli sviluppi, ma Massimiliano ha ragione a prendersela perché dopo che lo hanno idolatrato, tu compresa Cesara Buonamici, viene sacrificato"

