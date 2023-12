Grande Fratello, Massimiliano Varrese minaccia di lasciare: "Due ore chiuso in confessionale", l'indiscrezione

Gossip TV

Massimiliano Varrese avrebbe reagito molto male alle contestazioni sul suo comportamento nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della 27esima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 16 dicembre, Alfonso Signorini ha affrontato il "caso" Varrese, ovvero i suoi ripetuti e contestati comportamenti e gesti nei confronti di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha minacciato di lasciare la Casa

L'atteggiamento dell'attore romano è stato criticato duramente non solo dai telespettatori, ma anche da volti noti ed ex gieffini. Signorini ha quindi rimproverato Massimiliano e lo ha invitato a moderare parole, toni e modalità nei confronti/scontri con la Luzzi. Varrese è apparso immediatamente consapevole di aver spesso esagerato e ha chiesto scusa anche se le motivazioni hanno lasciato parte del pubblico perplesso. Il 74enne romano ha infatti affermando di aver forse confuso la recitazione con la realtà:

"Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici, e me ne scuso. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero, ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita, ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà"

Dopo il rimprovero del conduttore, Varrese è tornato in lacrime dai suoi compagni d'avventura che lo hanno consolato. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra che all'attore romano le contestazioni ricevute non siano affatto andate giù e i rumors sulla Casa riferiscono che nella notte sia rimasto chiuso in confessionale per ore, minacciando di lasciare per sempre la Casa.

“Questa notte (a telecamere spente) Massimiliano Varrese ha minacciato di lasciare il GF! – ha scritto Amedeo Venza – E’ rimasto nel confessionale quasi due ore, probabilmente un tentativo del programma di farlo rimanere” .

Max: "Io del mio compleanno mi faccio il regalo che penso a me stesso visto che per fare il paladino della giustizia ho interpretato un ruolo che non era il mio e c'ho rimesso".

Ora scarica la colpa sugli altri e si è anche dimenticato che con Heidi era se stesso#grandefratello pic.twitter.com/gC51PAkdlz — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 19, 2023

