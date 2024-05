Grande Fratello, Massimiliano Varrese: gli auguri di compleanno ad Anita Olivieri sono una clamorosa gaffe!

Gossip TV

Massimiliano Varrese, ex concorrente dell'ultima edizione del GF, ha commentato una foto di Anita Olivieri...comettendo una clamorosa gaffe!

Massimiliano Varrese ha commentato il post di Anita Olivieri per augurarle buon compleanno, ma i suoi auguri sono diventati una gaffe clamorosa. E tutto è dipeso dal nominare l'amore con Alessio Falsone...poco prima che i due annunciassero di essersi lasciati!

GF, Massimiliano Varrese augura ad Anita Olivieri buon compleanno: ma commette una gaffe!

Oggi, 27 maggio, Anita Olivieri compie gli anni e ha pubblicato un post sui social per commemorare i festeggiamenti con i suoi amici e la sua famiglia. A commentare il post in questione è stato anche un altro concorrente del GF, Massimiliano Varrese, il guru del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

In casa, Anita e Massimiliano avevano stretto un buon rapporto, cementato dall'iniziale e comune antipatia verso Beatrice Luzzi. Tuttavia, col tempo, la posizione del guru si è attenuata verso l'attrice, mentre la plurilaureata ha continuato a mostrarsi ostile verso la Luzzi. Nonostante l'avventura nella casa sia terminata, Massimiliano ha ricordato il compleanno dell'ex coinquilina della Casa e ha deciso di scriverle un piccolo messaggio, ignorando che avrebbe commesso una clamorosa gaffe.

Il suo commento, infatti, oltre a contenere gli auguri per Anita, era anche un complimento per la sua faccia felice, dovuta - nel pensiero di Massimiliano Varrese, alla sua relazione con Alessio Falsone:

"L'amore ti fa bene. Auguri, piccola dolce canaglia, tvb"

Peccato che, poco dopo, sia arrivata la conferma da parte di Falsone e Anita Olivieri che la loro storia d'amore era giunta al capolinea!

GF, Gaffe di Massimiliano Varrese sulla storia di Anita Olivieri e Alessio Falsone

La coppia si era conosciuta all'interno della Casa, sebbene la loro relazione avesse suscitato diverse perplessità: Anita, infatti, era entrata affermando di essere legata da tempo al suo storico fidanzato, Edoardo, che aveva definito il futuro padre dei suoi figli. Ma, quando Alessio Falsone era entrato in trasmissione, la situazione era cambiata.

In maniera inaspettata - e non poco sospetta - i due si erano dichiarati innamorati e Anita aveva scaricato Edoardo senza tanti complimenti. Tuttavia, dopo neppure due mesi di frequentazione, i due ex gieffini hanno deciso di interrompere la loro storia e hanno annunciato il tutto con un messaggio Instagram condiviso.

Nel messaggio, la coppia affermava di aver preso la decisione di comune accordo e che questa circostanza non cambiava il rispetto e la stima reciproca e che avevano deciso di raccontare tutto ai fan perché desideravano che fossero al corrente della situazione:

"Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”

