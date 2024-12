Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti "costretta" a far coppia con Tommaso Franchi per segreto shock? Sussurri nella casa

Gossip TV

Alfonso D’Apice riporta una notizia scioccante che riguarda la relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Ecco cosa si sussurra nella casa del Grande Fratello.

Dopo diversi alti e bassi che sembravano portare ad una rottura definitiva, complice il nuovo interesse per Alfonso D’Apice, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono ritrovati facendo felici i fan del Grande Fratello, che tifavano per questa coppia. Nelle ultime ore, tuttavia, proprio l’ex volto di Temptation Island si è confrontato con Javier Martinez su questo rapporto, rivelando di aver scoperto che Mariavittoria si sente costretta a fare coppia con il giovane idraulico toscano a causa di un terribile e delicato segreto che lo riguarda. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria insieme per forza?

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno dimostrato di essere uniti da una forte chimica, un’attrazione prettamente fisica che li portava a trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante entrambi nutrissero forti dubbi su un ipotetico rapporto serio tra di loro. Se da una parte, infatti, Minghetti ha ammesso più volte di essere spaventata dalla differenza d’età e dalla conclusione che Tommaso avesse in mente un altro tipo di rapporto per il loro futuro rispetto a quello che lei avrebbe voluto intrecciare, dall’altra il giovane idraulico toscano ha catalogato la chimica tra loro come pura attrazione fisica e ha preso le distanze, complice la sua breve permanenza al Gran Hermano. Ma è proprio di ritorno dalla Spagna che Tommaso ha avuto una sorta di epifania sulla relazione, dimostrandosi pronto ad impegnarsi con Mariavittoria.

Lei, nel frattempo, è finita nel tugurio con Alfonso D’Apice proprio mentre l’ex volto di Temptation Island decideva di chiudere per sempre con la sua ex Federica Petagna, e tra i due gieffini è nato un rapporto strettissimo. In crisi al punto da voler lasciare la casa, Tommaso ha provato a capire come recuperare il rapporto nonostante i dubbi di Mariavittoria, divisa tra lui e Alfonso per il quale ha confidato di provare una fortissima attrazione mentale, vedendolo più pronto anche per una relazione seria. Giorno dopo giorno, Franchi ha riconquistato Minghetti ma ora sussurri all’interno della casa del GF mettono in discussione l’intera relazione. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grande Fratello, Alfonso rivela il segreto delicato di Tommaso e Mariavittoria: ecco il Video

Grande Fratello, Alfonso tira in ballo il delicato segreto di Tommaso

Dopo essere uscito da una relazione importante e dopo un percorso decisamente intenso a Temptation Island, è chiaro che Alfonso D’Apice non fosse poi chissà quanto pronto ad impegnarsi in una nuova relazione, nonostante l’attrazione per Mariavittoria Minghetti fosse molto forte. Il concorrente del Grande Fratello ha fatto storcere il naso agli inquilini, mostrandosi anche dalla parte di Tommaso Franchi nonostante stessero in qualche modo competendo tra di loro per attirare la stessa ragazza, ma Alfonso si è difeso ammettendo di aver fatto un passo indietro essendosi trovato nella posizione del giovane idraulico, e sapendo quanto si può soffrire. Insomma, tolto il disturbo con la sua uscita di scena, Tommaso e Mariavittoria sono tornati insieme e stanno facendo le cose con calma, seppur traspare tra loro una bellissima alchimia. Peccato che, secondo i gossip riportati da Alfonso durante una confidenza con Javier Martinez, tutto questo sentimento sia frutto di una costrizione di Mariavittoria nei confronti di Tommaso, dovuta ad un segreto delicato del gieffino.

“Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme MariVittoria e lui. Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di MariaVittoria, protegge lui. Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla - riporta Biccy - No a me no, me l’ha detto lei. Però quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa […] Io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa”.

Javier ha confermato di essere anche lui a conoscenza di questo segreto molto intimo e delicato di Tommaso, ma i due gieffini non ci hanno dato alcuna indicazione in più. Di cosa si tratta? Che Mariavittoria e Tommaso abbiano confermato di aver consumato nella casa del Grande Fratello è una cosa risaputa, quindi quale altra situazione si sta nascondendo? Signorini dovrà indagare anche su questo nuovo segreto.

