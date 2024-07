Grande Fratello, Marco Maddaloni vuota il sacco e rivela: "Ecco quanto ho guadagnato nei reality"

Gossip TV

Il campione sportivo Marco Maddaloni rivela quanto ha guadagnato al Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e Pechino Express affermando che i cachet non sono più quelli di una volta.

Tempo di rivelazioni per Marco Maddaloni. Ospite dell'ultima puntata di Pop Podcast, il campione sportivo e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha ricordato le sue varie esperienze televisive svelando, senza mezzi termini e con estrema precisione, quanto ha guadagnato grazie ai realiy show.

La rivelazione di Marco Maddaloni sui cachet dei reality

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda a partire da settembre 2024 su Canale 5. Ma quanto guadagnano adesso i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini? A rivelarlo è stato l'ex amato concorrente Marco Maddaloni che, in una intervista rilasciata ai microfoni di Pop Podcast, ha parlato dei suoi guadagni nei reality partendo da Pechino Express:

Se è vero o no che con i reality si guadagna bene? Dipende, io però posso dirti i miei cachet, quelli che ho preso in ogni reality, quindi parlo per quella che è la mia esperienza. A Pechino Express ad esempio mi hanno dato 1.500 Euro a settimana, poi tu sai che devi pagare un’agenzia, poi devi pagare le tasse, per questo non è che mi abbiano arricchito dieci puntate.

Leggi anche Attore internazionale fuori dal cast del Gf: ecco perché!

Dopo aver rivelato la cifra guadagnata con Pechino Express, Maddaloni ha svelato i guadagni esatti, e più consistenti, de L'isola dei Famosi e del Grande Fratello. Cachet che ovviamente vanno in base alla popolarità del personaggio. Il campione sportivo ci ha tenuto a sottolineare anche che i montepremi per metà vanno in beneficenza e che il 50% che resta è in gettoni d’oro:

A L’Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po’ di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4.000 Euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile. Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d’oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare. Al Grande Fratello invece ho preso 5.000 Euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più.

Beatrice Luzzi: dal Gf a Tale e Quale Show

Insieme a Marco Maddaloni, anche Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste più amate e discusse del Grande Fratello. Reduce dalla Casa di Cinecittà, la discussa attrice sarebbe pronta a rimettersi in gioco nella prossima e attesissima edizione di Tale e Quale Show. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tvblog, infatti, pare che l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia partecipato ai casting del talent show condotto da Carlo Conti: "Tra i provinati anche la seconda classificata del Grande Fratello Beatrice Luzzi. L’ex gieffina potrebbe presto tornare in televisione e cimentarsi con nuove sfide, per la gioia dei suoi numerosi sostenitori".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.