Grande Fratello, Marco Bellavia contro Cesara Buonamici: "Parliamo delle c***** di Anita contro Beatrice"

Marco Bellavia, ex concorrente del GFVip, ha difeso Beatrice Luzzi dalle parole di Cesara Buonamici. Ecco cosa ha detto.

Marco Bellavia, ex concorrente dell'ultima edizione del GFVip, ha commentato quanto successo nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale5 ieri sera, lunedì 5 marzo. Durante un confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri sul rapporto con Giuseppe Garibaldi, la seconda è scoppiata a piangere e l'opinionista del reality, la giornalista Cesara Buonamici, ha dato ragione alla nip, schierandosi ancora una volta contro Beatrice.

GF, Marco Bellavia difende Beatrice Luzzi dai commenti di Cesara Buonamici: "Ci siamo dimenticati delle mille ce***** di Anita contro Bea?"

La discussione è degenerata quando Beatrice ha definito Anita una persona poco generosa e senza cuore, provocano un pianto disperato nella Olivieri. A difendere quest'ultima è intervenuta Cesara Buonamici, che non ha mai nascosto di non avere particolare simpatia per l'attrice di Vivere:

"Trovo che Anita sia stata trattata molto male e questo non è giusto. Sì, è stata trattata male da Beatrice. Lei è una donna molto intelligente, molto in gamba, ma in questa fase in cui è così in alto, è già finalista, secondo me dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima, strega, feroce perfida, senza cuore, che non è generosa.Beatrice perdonami, non ti capisco. Perché ti accanisci contro Anita che in questo percorso ti ha sempre tenuto testa? Poi Anita per motivi di età ed esperienza ha meno strumenti dei tuoi. Io veramente non ti capisco"

Beatrice ha replicato, ricordando che anche Anita non si è mai trattenuta dal dirle cose poco carine nei suoi confronti e che il pubblico sa benissimo cosa è stato detto:

"Ha iniziato con il fatto che i miei figli si dovevano vergognare, che ero cattiva e manipolavo. Hai fatto un discorso abbastanza importante ed è bene che io possa rispondere. Tu parli di età e madre e figlia l’ho subito sulla mia pelle. Io sono stata presa come bersaglio come mamma. Se poi non posso dire la mia per una questione di età, tanto vale che non mi mettiate qui."

Le parole dell'opinionista non sono state apprezzate neppure da Marco Bellavia, ex vippone dell'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Su X, infatti, Bellavia ha difeso strenuamente Beatrice, dando dell'ipocrita all'opinionista e rinfrescandole la memoria:

"Stasera Beatrice colpisce e affonda i suoi “nemici”. Pure Alfonso a sto punto, chiaramente, sta rimettendo a posto i pezzi del puzzle facendo pulizia e giustizia… Anche con l’aiuto di Simona e i suoi tarocchi. Simona top player n°2. Cesara, abbiamo dimenticato le mille cess*te di Anita contro Bea? Facciamole vedere."

