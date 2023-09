Grande Fratello, "Marco Bellavia: "Beatrice Luzzi trattata come me, Massimiliano Varrese è solo un attaccabrighe"

Gossip TV

Marco Bellavia, intervistato da Tag24, ha parlato dell'attuale edizione del Grande Fratello: " Hanno tirato fuori tutte le solite trashate"

Marco Bellavia è stato tra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia rimasto pochi giorni, il trattamento riservato dai suoi coinquilini ha creato un vero e proprio caso, con annessa una bufera sul reality.

Grande Fratello, parla Marco Bellavia: "Beatrice Luzzi ne sta passando di tutti i colori per colpa di Massimiliano Varrese"

Gli autori e il conduttore sono stati infatti obbligati a prendere dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti che hanno deriso e isolato Bellavia che manifestava un disagio psicologico. Intervistato da Tag24, l'ex conduttore di Bim Bum Bam ha parlato dell'attuale edizione del Grande Fratello, paragonando la sua situazione simile a quella che sta vivendo ora Beatrice Luzzi.

"C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” (ndr Massimiliano Varrese), che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo. Se avessi consigli da dare a Beatrice, le direi di continuare così perché prima o poi arriveranno i conti del televoto. Spero che venga premiata dal pubblico, che vede cosa succede. Ha tutta la casa contro, per me è durata poco, lei invece sta così da giorni. Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così. Definiscono Varrese un “guru”, ma mi sono chiesto è davvero così? Un guru è uno tranquillo, che sta in silenzio, che medita e non attacca le persone. Uno che dovrebbe avere selfcontrol, pensare dieci volte prima di parlare e mai si dovrebbe permettere di dire certe cose a una donna o ad una persona in generale."

Parlando delle nuove linee editoriali nel reality show, Marco ha dichiarato:

"Hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita, più costruttiva. Quando sono tornato negli studi ho provato a dare il mio contributo sulla questione, per rendere il programma più costruttivo, per insegnare qualcosa alle persone che guardano il GF. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori tutte le solite trashate, come accade sempre. L’anno scorso c’era un’atmosfera più pesante nella casa. La prima puntata è andata bena a livello di share, le persone erano curiose di vedere le novità ma ora il pubblico sembra un po’ annoiato"

L'ex gieffino ha parlato anche della sua esperienza nella Casa non nascondendo un certo rammarico per come è andata:

"L’anno scorso sono stato proprio male. Ho avuto un’esperienza simile a quello che sta accadendo in quest’edizione a Beatrice Luzzi. Io però non ho retto per vari motivi: ho smesso di dormire per giorni, ero agitato, ero teso. Non ho avuto più la forza. Avrei voluto che la produzione mandasse mio figlio per ricaricarmi un po’, per riprendermi ma non c’è stato tempo perché sono andato via."

