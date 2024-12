Grande Fratello, Maica Benedicto commenta i rumors sull'ingresso nel reality show

Gossip TV

Maica Benedicto entrerà davvero al GF, dopo essere stata eliminata al Gran Hermano? Ecco cosa ha commentato la vippona.

Continuano le indiscrezioni sul Grande Fratello a proposito dell'ingresso nella Casa del reality show di Maica Benedicto, ex concorrente dell'attuale edizione del Gran Hermano. La vippona, infatti, è stata eliminata dal reality spagnolo e immediatamente si è diffusa la voce che potrebbe varcare la soglia del nostro GF nelle prossime settimane. A commentare l'indiscrezione è intervenuta anche la diretta interessata: ecco cosa ha raccontato Maica Benedicto.

GF, Maica Benedicto commenta il suo ipotetico ingresso nella Casa

Nelle scorse ore si era diffusa la voce che Maica Benedicto sarebbe stata la prossima a entrare nella Casa del GF: l'influencer e modella spagnola è una vecchia conoscenza del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, qualche mese fa, aveva sostituito Lorenzo e Shaila, inviati al Gran Hermano, trascorrendo una settimana nella Casa più spiata d'Italia. Da quando la vippona è stata eliminata dal reality spagnolo, le indiscrezioni su un suo possibile ingresso al GF si sono moltiplicate.

Dopotutto, anche se è stata una concorrente nella versione italiana per poco tempo, Maica Benedicto ha conquistato immediatamente il cuore del pubblico italiano con la sua solarità e leggerezza. Complice l'assenza degli Shailenzo e delle loro dinamiche, nella Casa in quella settimana si respirava un clima di serenità e i fan ricordano divertiti i balli e le risate a cui si sono lasciati andare tutti i gieffini. Nella Casa, Maica aveva anche stretto un legame speciale con Tommaso Franchi, ma l'uscita improvvisa e nel cuore della notte della concorrente spagnola aveva infranto le speranze dei fan, che speravano di vederli diventare una coppia. Quando era stato Tommaso a raggiungerla al Gran Hermano, purtroppo, l'idraulico senese aveva dichiarato di non avere per Maica sentimenti romantici, ma di vederla solo come un'amica. Il commento memorabile della vippona al conduttore del Gran Hermano era stato che Tommaso si era presentato come un bravo ragazzo, ma non era altro che "un cucaracho", cioè uno scarafaggio.

Di recente, Deianira Marzano ha rivelato che dalla Spagna arrivano voci di un possibile ingresso di Maica Benedicto al GF: l'esperta di gossip, infatti, ha riportato una segnalazione arrivata nei direct sull'arrivo di Maica al GF. E, nelle scorse ore, anche la diretta interessata ha deciso di intervenire e commentare l'indiscrezione sul suo ingresso nella Casa del GF.

GF, Maica Benedicto lancia una stoccata a Tommaso Franchi

Ora che è stata eliminata dal Gran Hermano, Maica Benedicto è tornata alla sua vita di sempre e ha potuto replicare ai tanti messaggi che i fan le hanno mandato sui social. Visto che in molti le hanno chiesto se entrerà nella Casa del GF, l'influencer ha voluto rivelare come stanno le cose e confermare o smentire le segnalazioni sul suo conto.

In una diretta su Instagram, la modella ha replicato a chi le chiedeva se erano vere le voci del suo arrivo nel reality italiano: con grande ironia, Maica Benedicto ha commentato che se verrà al Grande Fratello sarà solo per un motivo: recuperare le sue creme! I fan ricorderanno molto bene la passione per la skincare dell'influencer e come le piacesse prendersi cura della sua pelle. Inoltre, ha aggiunto Maica, anche se dovesse entrare nella Casa del GF, allora avrebbe una condizione ben precisa.

La gieffina ha infatti dichiarato che, se dovesse entrare nel reality show, allora spera di non conoscere nessun "cucaracho", lanciando una pesante stoccata a Tommaso Franchi.

Maica dice che se verrà al Grande Fratello, sarà solo per riprendersi le sue creme e non vuole conoscere nessun “cucaracho”! 😂 #GrandeFratello #GH10D #Fresis10D pic.twitter.com/ODUWKf14s5 — Maica Regina 👑 (@maicafan1) December 10, 2024

