Grande Fratello, Lorenzo Spolverato spiazza: "Non ho mai portato le mutande, voglio che si senta libero"

Gossip TV

Il bel modello milanese, ha confidato ai suoi compagni d'avventura al Grande Fratello di non indossare biancheria intima. Le dichiarazioni di Spolverato hanno immediatamente fatto mormorare il web.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata appena lunedì ma trascorsi due giorni, già si mormora parecchio sugli inquilini più spiati del web.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e la sua confessione intima

Lorenzo Spolverato, modello milanese che sogna di diventare attore, ha già manifestato un certo interesse nei confronti dell'ex velina, Shaila Gatta, con la quale trascorre molto tempo insieme. Sembra che Lorenzo e Shaila si siano subito trovati e la loro intesa è già evidente. Lorenzo ha espresso il suo interesse verso Shaila Gatta durante una chiacchierata notturna con Ilaria Clemente.

Il dialogo tra Lorenzo e Ilaria è avvenuto nella notte del 17 settembre. I due stavano parlando della sveglia del giorno successivo, quando Lorenzo ha fatto un'osservazione su Shaila: "Quando dorme non si muove, ma da sveglia è piena di energia". Ilaria ha quindi elogiato Shaila, commentando quanto sia affabile e genuina, nonostante l'apparenza possa ingannare: "In realtà è molto dolce, tranquilla e di cuore. Forse non lo diresti subito vedendola". Lorenzo ha concordato, aggiungendo: "Anche io ho avuto la stessa impressione, sembra diversa a primo impatto".

Il 27enne, scherzando, ha poi lasciato intendere di essere attratto da Shaila, dicendo con ironia: "Chissà, mi piacerebbe vedere come andrebbe...". Ilaria ha accolto la battuta con curiosità, dicendo sorridendo: "Sarei curiosa di vedere cosa succede tra voi".

Poco prima di questo momento, Shaila aveva avuto un momento di debolezza, confidandosi proprio con Lorenzo. Durante il suo sfogo, ha parlato delle sue insicurezze e del desiderio di liberarsi dal peso del giudizio altrui. Lorenzo ha cercato di incoraggiarla, dicendo: "Quando sei sicura di te stessa, vuol dire che sei pronta ad accettare molte cose. Non esiste giudizio, è una cosa bellissima. Devi cominciare a eliminare il giudizio su di te e poi anche sugli altri". Infine, ha cercato di rassicurarla ricordandole il coraggio che ha avuto lasciando casa a soli sedici anni.

Di recente altre dichiarazioni di Spolverato hanno creato un certo clamore. Il modello ha infatti confessato ai suoi compagni d'avventura di avere un'avversione per la biancheria intima, che non indossa mai.

"Mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande…Non ho le mutande, sono contro le mutande […] Perché voglio che si senta libero!"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .