Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nella bufera: "Ho sognato di menare Javier"

Le ultime dichiarazioni di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, hanno fatto tanto indignare il web: nel mirino del giovane milanese, ancora Javier Martinez.

Le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello continuano ad aumentare, e a catalizzare l’attenzione degli spettatori e ancora una volta, è Lorenzo Spolverato il protagonista delle polemiche e sono in molti che chiedono a gran voce la sua squalifica dal reality.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Javier Martinez: "Non lo sopporto non so cosa mi stia succedendo"

Negli ultimi giorni il concorrente si è reso protagonista di sfoghi accesi, rivolti in particolare contro Javier Martinez, il pallavolista professionista e suo coinquilino nel reality. Lorenzo non perde occasione per lanciare provocazioni, accentuando le sue critiche con frasi dai toni particolarmente accesi.

Il momento più intenso si è verificato nella mattinata di ieri, quando Lorenzo ha confidato a Shaila Gatta tutto il suo disappunto verso Javier, raccontando episodi che sembrano alimentare la sua irritazione. Con voce piena di risentimento, ha affermato

“Lui sussurra i nostri nomi di notte. Ma in faccia, a me, le cose non le dice mai. Di me ha paura, ormai ne sono certo. È un pisciaz*a, che uomo… Se lo becco, se lo becco…”. Le sue parole, forti e ricche di tensione, hanno subito scatenato reazioni contrastanti tra gli spettatori, che si interrogano sul significato nascosto dietro quell’enigmatico “se lo becco” e sul rischio che la situazione possa degenerare.

Spolverato ha poi radunato parte dei coinquilini affermando con tono minaccioso che gli schiamazzi notturni devono finire.

"Chi non è qui ora vuol dire che non gli interessa, e ci saranno conseguenze. Mi disturba sentire bisbigliare di notte, mi sveglio e poi non riesco più a dormire. Chiedo a tutti di rispettare il silenzio, chi vuole parlare si sposti in sala con una coperta. Se qualcuno ha obiezioni, lo dica subito.”

Come se non bastasse, i serata, Lorenzo ha condiviso un altro episodio con Yulia Bruschi, confessandole di aver fatto un sogno alquanto inquietante: “Ho sognato che lo menavo! Davvero, non lo sopporto in questi giorni, non so cosa mi stia succedendo.” La sua confessione non è passata inosservata, e i telespettatori hanno sollevato un’ondata di indignazione per i toni sempre più aggressivi di Spolverato.

Ratto 1 (tommaso) sogna di picchiarlo

Ratto 2 (swiffer) sogna di menarlo

