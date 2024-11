Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta: "Non voglio vederti, ci sono troppe cose che non mi vanno giù!"

Gossip TV

Nuove incomprensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Pressati dalla divisione tra Casa e Tugurio, la ballerina e il discusso concorrente del Grande Fratello finiscono per discutere.

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Pressati e infastiditi dalla divisione tra Casa e Tugurio, i due discussi concorrenti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in cui lui ha ammesso di essere nervoso a causa di alcuni episodi accaduti durante la settimana.

Incomprensioni tra Shaila e Lorenzo

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono ancora divisi dall'oblò del Tugurio. Una situazione che ha parecchio stancato il concorrente milanese che, subito dopo la puntata del Grande Fratello, si è confrontato con l'ex velina di Striscia la Notizia sottolineandole di non aver apprezzato alcuni episodi accaduti durante la settimana.

"Ci sono troppe cose che non mi vanno giù…Non mi va di vederti", ha affermato Lorenzo, offeso dal fatto che, durante i giorni di separazione, Shaila sia riuscita a cavarsela senza sentire troppo la sua mancanza "Ci sono troppe cose che non mi vanno giù, non ho la lucidità per pensare, non mi va di vederti o parlare attraverso una porta".

Stupita dalle parole del concorrente milanese, che ha abbandonato la conversazione senza darle troppe spiegazioni, Shaila ha raggiunto i suoi compagni di avventura in piscina per un confronto. Visilmente delusa, la ballerina ha dichiarato di non voler più giustificare il comportamento di Lorenzo e di non riuscire nemmeno a comprendere il motivo del suo nervosismo:

Non si fa così. Mi ha detto che ce l’ha con me perché ci sono delle cose che non gli tornano, che da sola ce l’ho fatta alla grande. Perché ho parlato con Luca? Che dovrei fare...E’ proprio stupido, ho un carattere diverso dal suo, non sono come lui. Se ho delle diffidenze su una persona non è che non ci parlo più.

La verità di Lorenzo

Se Shaila Gatta ha ammesso ai concorrenti di essere stanca dell'atteggiamento di chiusura nei suoi confronti e di queste reazioni da parte del fidanzato, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare in Tugurio a un lungo sfogo con Stefano Tediosi. Il concorrente milanese ha spiegato di essere disposto a fare tutto per la ballerina, anche infrangere le regole, ma il sapere che a lei non pesa la distanza lo fa stare male:

Per me è così forte il contatto che quando non ce l’ho diventa una mancanza a 360. Di là ci sono delle distrazioni maggiori, qui per me è molto più difficile. E’ una cosa mia, gliel’ho già detto all’oblò. Lei non mi ha fatto nemmeno parlare che subito mi ha detto “tu pensi al gioco”. Si stava inalberando, quindi me ne sono andato. Quindi, o mi capisce attraverso un oblò oppure non vado più. Non voglio starci male. Vorrei che lei capisse un po’ di più la situazione.

