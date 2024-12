Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Shaila Gatta e si schiera dalla parte di Helena Prestes: duro scontro nella Casa

Gossip TV

Duro faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: il concorrente milanese si è scagliato contro la ballerina e difeso inaspettatamente Helena Prestes.

Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata un'accesa lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il discusso concorrente milanese si è scagliato furioso contro l'ex velina di Striscia la Notizia dopo averle sentito dire che Helena Prestes sarebbe solo un mezzo che lui starebbe usando per darle fastidio.

Accesa lite al Gf tra Lorenzo e Shaila

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a stare al centro delle dinamiche dell'attuale edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla nuova puntata, che andrà in onda lunedì 23 dicembre su Canale 5, i due giovani concorrenti si sono resi protagonista di un'accesa discussione nella Casa in cui sono volate accuse.

Come dimostrano i video che stanno circolando su X, tutto è nato perché Shaila ha reagito male alle risate che alcuni concorrenti hanno fatto durante le prove del balletto della settimana. "In sala non si ride, tant'è che Zeudi mi ha chiesto scusa. Io non ce l'ho con te, ma ci sono cose che si fanno apposta perché c'è un diverbio tra noi, forse sei solo un mezzo" ha sbottato la ballerina rivolgendosi a Helena Prestes e accusandola di essere un mezzo usato da Lorenzo per punzecchiarla.

Le dure affermazioni della ballerina, però, hanno provocato la reazione furiosa del modello milanese, che si è schierato inaspettatamente dalla parte di Helena. "Lei non è un mezzo, così come non lo è il mio rapporto con lei. Se lei mi distrae, è un problema mio e non tuo. Ma mezzo di che? Tra noi è finita, io posso scherzare con lei" ha affermato Lorenzo visibilmente infastidito dalla situazione e dalle provocazioni di Shaila, che ha subito replicato "Ma perché devi fare sempre il pagliaccio? Perché devi urlare? Non sai parlare come una persona normale. Io con te non ci parlo più. Basta". La lite ha destabilizzato il concorrente che, una volta raggiunto il Confessionale, ha continuato a difendere la modella brasiliana: "Helena non ostacola il mio rapporto con Shaila, che non è stabile. Io non mi sento libero".

La verità di Lorenzo sulla rottura con Shaila

La turbolenta storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è finita per volere di lui. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il modello milanese che, confrontandosi con Eva Grimaldi, ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a prendere le distanze dall'ex velina di Striscia la Notizia.

Parlando con la nuova concorrente del Gf, che non ha mai nascosto di non credere al loro amore, Lorenzo ha spiegato di essere innamorato di Shaila, ma di non sentirsi pronto. Non solo. Il discusso concorrente milanese, che lunedì rischia l'eliminazione dal gioco, ha anche aggiunto che a lui piace flirtare, che è uno spirito libero e che pochi mesi prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia aveva chiuso un’altra relazione:

Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma…Io mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Sono uno spirito libero. Mi piace andare, mi piace anche piacere e flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto.

