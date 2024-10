Grande Fratello, lite nella notte tra Yulia Bruschi ed Eleonora Cecere: "E' impazzita, non faceva che urlare"

Gossip TV

Durante la notte, tra Yulia Bruschi ed Eleonora Cecere, al GF, è scoppiata una lite piuttosto accesa. Ecco cosa è successo!

Non solo liti in puntata, ma anche nelle ore successive alla diretta del Grande Fratello: sembra, infatti, che nel cuore della notte tra Yulia Bruschi e Eleonora Cecere delle Non è la Rai sia scoppiata un acceso litigio.

GF, lite notturna tra Yulia Bruschi ed Eleonora Cecere

Dopo l'appuntamento con la diretta della settima puntata del GF, in onda su Canale5, ieri sera lunedì 7 ottobre, anche a telecamere spente si è verificata una lite tra le due gieffine. Nonostante le telecamere e la regia della Casa non fossero più attive, a riportare l'accaduto agli altri inquilini e al pubblico ci ha pensato Jessica Morlacchi.

Parlando con Javier Martinez, infatti, la Sora Lella del programma di Alfonso Signorini ha raccontato di una lite notturna tra Eleonora e Yulia, lasciando intendere che fosse successo "un vero macello":

" Yulia ed Eleonora si sono attaccate, perché Yulia ha detto… te la faccio breve. Praticamente Yulia ha detto di bere poco, altrimenti si sarebbero ubriacate. Eleonora è schizzata proprio. In camera ha fatto un macello, è impazzita. Sì sì, con Yulia. Giustamente a 50 anni lei dice ‘mi vieni a dire quello che devo fare o no?’. Ha un marito a casa e due figlie. E giustamente si lamentava del fatto che potesse passare una brutta immagine di lei"

Altro particolare che è emerso dai video dal daytime del GF è che Eleonora aveva una mano fasciata e chiacchierando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si è lasciata andare a un lungo sfogo. Non è ben chiaro di cosa si stesse lamentando, ma dalle parole è emerso che la gieffina fosse molto scontenta per qualcosa e ha dichiarato che c'è mancanza di rispetto nella Casa.

GF, i nominati della settima puntata

Nessun eliminazione nella settima puntata, ma diversi concorrenti hanno fatto incetta di voti per le eliminazioni: al televoto, infatti, sono finiti Yulia Bruschi - che convince sempre meno con le sue mezze verità - Clayton Norcross, su cui pendeva il rischio di una squalifica, Amanda Lecciso, sebbene i fan sperino di vederla ancora nella Casa per iniziare un flirt con Iago Garcia, Helena Prestes, Tommaso Franchi e Michael Castorino.

Nella settima puntata Amanda Lecciso e Helena Prestes sono state protagoniste di un acceso scontro: dopo il momento delle nomination, la sorella di Loredana Lecciso ha cercato un confronto con la modella per chiederle spiegazioni sul perché l'avesse nominato:

"Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa [...] Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo!"

Amanda ha però replicato velenosa: "Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination. Ma quali pettegolezzi?! Devi farmi degli esempi, perché non puoi lanciare accuse a caso. Io non riesco a parlare con te. Poi non ti capisco nemmeno. Tu mi vedi fare gossip? Certo, è arrivata la veggente. Non si capisce nulla!".

Scopri le ultime news su Grande Fratello